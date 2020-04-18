Какой нож посоветуете?

HappyLachetti Думаю или бабочку взять или керамбит

almaskalken на что хватит

brohellcasecomcsmoney за 6000к на тм можно найти хороший ножик

oldyoung20 Бабочку

Boryagey Градиент





jonny1899 бабочку





NIK1978 Бери столовый, нержавейку, тащемта.



Alonnike Керамбит

jersey_givedropcom Paracord Gradient

Cybercotleta77 хороший





Cybercotleta77 только на твой выбор





DestroyS у бабочки крутая анимация

Oleguk228 Нож-бабочка

Racehh Нож бабочку

wartnea из лоу прайсовых: Наваха-пыльник, мидл прайсовых : Фальшион-поверхностная закалка, из дорогих:Керамбит-градиент

AnimeHero бла бла бла





IGOR201116 все ножи советую но больше керамбит градиент советую!

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Purplica Ныормильна