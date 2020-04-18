Думаю или бабочку взять или керамбит
за 6000к на тм можно найти хороший ножик
Бери столовый, нержавейку, тащемта.
у бабочки крутая анимация
из лоу прайсовых: Наваха-пыльник, мидл прайсовых : Фальшион-поверхностная закалка, из дорогих:Керамбит-градиент
все ножи советую но больше керамбит градиент советую!
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