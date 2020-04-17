Иметь много робуксов хорошо?

Anton27433 Я думаю хорошо, но некоторые думают иначе

Nicihtbal это виликолепно

Next_farm_ Это, просто...Гениально!

MaXimValenka Хорошо,красивый аватар,и можешь позволить пассы купить

Konidioda Нормально

Queen_official01 Это же классно когда ты богатый и еще можно купить много всего

XxxDarkKnighxxX Настолько глупых вопросов я и не слышал.

lollohok да это прикольно ты чусвуешь не таким уж одинаковым

REMAKES щпщлхщлрещурщзукшзукшощэрукклзщлщукрлзхфуерз

ерлхз

уерлхуерлхщерлхщеркозщ

ефкршзофрекокшрэешоркз

REMAKES бропоььопопьрппррн

NeedHeal Вот насчет аватара - можно выглядеть классно на бесплатных вещах...

REMAKES екреккркрфрффекрерк

REMAKES пкфяуетруекряф

REMAKES ожсм ожваожвмыозщфслдлщалщщалльдтоьяыоьоьоььч

Ktototamnetam иметь много побуксов плохо

Nastya4509 да,думаю хорошо,можешь купить все что за хочешь:stuck_out_tongue:

Sarmat000 конечно

Sarmat000 обожаю роблокс

artem_729 топовая игра обожаю её

MaximSafonyuk конечно хорошо а что

Sarmat000 играю где то 1-2 года

denis30098 ага

















































































































































































































































Yevgen38 Очень хорошо

StickmanAndroid Чо