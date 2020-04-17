Иметь много робуксов хорошо?

Я думаю хорошо, но некоторые думают иначе
Хорошо,красивый аватар,и можешь позволить пассы купить
Это же классно когда ты богатый и еще можно купить много всего
Настолько глупых вопросов я и не слышал.
да это прикольно ты чусвуешь не таким уж одинаковым
щпщлхщлрещурщзукшзукшощэрукклзщлщукрлзхфуерз
ерлхз
уерлхуерлхщерлхщеркозщ
ефкршзофрекокшрэешоркз
Вот насчет аватара - можно выглядеть классно на бесплатных вещах...
ожсм ожваожвмыозщфслдлщалщщалльдтоьяыоьоьоььч
иметь много побуксов плохо
да,думаю хорошо,можешь купить все что за хочешь:stuck_out_tongue:
Ето просто везение чудес
Магия
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