В чём суть режима Adopt me

Anton33472 На gamehag везде о нём пишут а я в него не играл, что это вообще за режим?

GJGJHJ Adopt me Классный режим советую:thumbsup:





GJGJHJ сылка https://www.roblox.com/games/920587237/DRESS-YOUR-PETS-Adopt-Me

GJGJHJ поиграй и всё поймёш





OpaSnii_TROLL Суть такова создаёшь семью петы ишешь дома строишь кормишь детей одеваешся и т,д интересно но только иза петов и домов так в нём если ты парень особо нечего делать но всёрёровно я в него играю!

tfkhhygfk Типо жизни

_Billie_Jean_ Суть в том что дети любят детей, вот из-за этого на земле почти 8 млрд человек

MilliSmit Помоему игра потеряла свой смысл когда появились трейды и питомцы. Сыйчас почти все трейдятся и не играют в игру типо создатьсемью. Это очень грустно ведь игра была правда крутая.

MilliSmit Даже если сравнивать старые игрушки с новыми... у старых есть обычно какое то приспособление. Типо какая то делает тебы невидимым, от какой то след остается. А сейчас такого к сожалению супер мало