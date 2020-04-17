В чём суть режима Adopt me

PaulTran
PaulTran
Gem30
PaulTran
PaulTran
Gem10
skrt
skrt
Gem10
PaulTran
PaulTran
Gem105
oliwierkleist
oliwierkleist
Gem793
skrt
skrt
Gem10
skrt
skrt
Gem567
Drew Gottlieb
Drew Gottlieb
Gem110
Youssef
Youssef
Gem393
Drew Gottlieb
Drew Gottlieb
Gem301
Atia
Atia
Gem165
Youssef
Youssef
Gem10
Youssef
Youssef
Gem10
Youssef
Youssef
Gem20
Youssef
Youssef
Gem231
taj howe
taj howe
Gem921
oliwierkleist
oliwierkleist
Gem231
Bilal Özkanca
Bilal Özkanca
Gem585
oliwierkleist
oliwierkleist
Gem20
oliwierkleist
oliwierkleist
Gem20
Rain

Gem46

unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
Sign in to start chatting

37

0/160

Back to Roblox

В чём суть режима Adopt me

Anton33472 avatar

Anton33472

April 17, 2020 at 07:37 AM

На gamehag везде о нём пишут а я в него не играл, что это вообще за режим?
GJGJHJ avatar

GJGJHJ

April 17, 2020 at 07:43 AM

Adopt me Классный режим советую:thumbsup:

GJGJHJ avatar

GJGJHJ

April 17, 2020 at 07:46 AM

сылка https://www.roblox.com/games/920587237/DRESS-YOUR-PETS-Adopt-Me
GJGJHJ avatar

GJGJHJ

April 17, 2020 at 07:49 AM

поиграй и всё поймёш

OpaSnii_TROLL avatar

OpaSnii_TROLL

April 17, 2020 at 08:05 AM

Суть такова создаёшь семью петы ишешь дома строишь кормишь детей одеваешся и т,д интересно но только иза петов и домов так в нём если ты парень особо нечего делать но всёрёровно я в него играю!
tfkhhygfk avatar

tfkhhygfk

April 17, 2020 at 10:29 AM

Типо жизни
_Billie_Jean_ avatar

_Billie_Jean_

April 17, 2020 at 11:02 AM

Суть в том что дети любят детей, вот из-за этого на земле почти 8 млрд человек
MilliSmit avatar

MilliSmit

April 17, 2020 at 11:08 AM

Помоему игра потеряла свой смысл когда появились трейды и питомцы. Сыйчас почти все трейдятся и не играют в игру типо создатьсемью. Это очень грустно ведь игра была правда крутая.
MilliSmit avatar

MilliSmit

April 17, 2020 at 11:10 AM

Даже если сравнивать старые игрушки с новыми... у старых есть обычно какое то приспособление. Типо какая то делает тебы невидимым, от какой то след остается. А сейчас такого к сожалению супер мало
MilliSmit avatar

MilliSmit

April 17, 2020 at 11:11 AM

Если вообще есть. Я скучаю по старому адопт ми(
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

В чём суть режима Adopt me - Roblox Forum on Gamehag