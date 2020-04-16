Сколько robux вы уже вывели через gamehag?
Я зарабатываю через сайты:rblx city, robux get, blox awards
Игра крутая, играю 3 года и не надоедает! Много разнообразных режимов хорошее комьюнити, и главное что донат не решает)
Сколько robux вы уже вывели через gamehag?
Много))))))))))))))))))
24 ₽, поэтому я и остаюсь на Gamehag. Эта платформа реально работает.
Открыла неделю назад сундук с робусами(стоит 300+ кд) выпило 1000 робуксов))0)
Ооочень много,делал много акков,можешь зайьи в профиль посчитать,THEBeST1234591