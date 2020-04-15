taj howe
taj howe
Gem49
danieledwirea
danieledwirea
Gem455
danieledwirea
danieledwirea
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taj howe
taj howe
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Fernando De souza
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taj howe
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MrM
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Vihagi Rathnayaka
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finnhoyer
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taj howe
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Gem10
ifttakhar
ifttakhar
Gem12
taj howe
taj howe
Gem40
hanfred
hanfred
Gem100
taj howe
taj howe
Gem2,100
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem21
Rain

Gem56

SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
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Супер

arntek avatar

arntek

April 15, 2020 at 09:42 PM

Супер
DSJLft avatar

DSJLft

April 15, 2020 at 09:43 PM

Угу Ж)
GGdanFoRt avatar

GGdanFoRt

April 15, 2020 at 09:53 PM

GG

GGdanFoRt avatar

GGdanFoRt

April 15, 2020 at 09:54 PM

нет ну впринцепе ето прикольноя игра вернее сайт

GGdanFoRt avatar

GGdanFoRt

April 15, 2020 at 09:54 PM

а можно так.
GGdanFoRt avatar

GGdanFoRt

April 15, 2020 at 09:55 PM

тратататататататататататататататататататататататататататататататат
GGdanFoRt avatar

GGdanFoRt

April 15, 2020 at 09:55 PM

джиджи арвпчаімч
GGdanFoRt avatar

GGdanFoRt

April 15, 2020 at 09:55 PM

рпоалкгенпрррр
GGdanFoRt avatar

GGdanFoRt

April 15, 2020 at 09:55 PM

просто баг блин

x_mrhn avatar

x_mrhn

April 15, 2020 at 10:05 PM

JDB;ISHJDFHJDFHG;
Nadusik_sik avatar

Nadusik_sik

April 16, 2020 at 01:44 PM

мне не зашло(
doctor0109 avatar

doctor0109

April 17, 2020 at 09:29 PM

А мне понравилось. И моему брату тоже очень понравилось.Рекомендую
iseregin0 avatar

iseregin0

April 22, 2020 at 07:56 PM

Когда они не участвуют в войне нации, игроки могут выполнять более тысячи заданий, получить домашнее животное, встретиться с ремеслом и покорить подземелья в огромном мире Арканы. Выбирайте из нескольких разных классов и уникальных навыков, которыми вы можете использовать против других игроков, так и с жестокими монстрами.

Но вам не обязательно идти в одиночку, можете взять с собой компаньона, известного как Пран. Занимайтесь своим Пран от ребенка к взрослой жизни, а как он изменится будет в зависимости от того, как вы к этому отнесётесь.
balgynbekaitkai avatar

balgynbekaitkai

September 23, 2020 at 06:25 PM

Супер А мне понравилось. И моему брату тоже очень понравилось.Рекомендую
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