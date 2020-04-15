стоит играть?

David_GOOD стоит играть?

Akula23 Довольна старая игра ну думаю стоит





Akula23 стоит если не успел поиграть в 2к15 или даже дальше потому что графика игры не сравнится с графикой игр в 2к20





superlolkamenukaka Играй может тебе понравиться, ты сам решай!

Zetro1213 Дааааа

TimohaBross графика плохая, скачивай лучше танки X или вар тандер (ьеспалевная реклама)

TimohaBross туут





RtpRipo456 да в неё надо играть





Mama208 играаа топ мне нравится



kueeeeweesss цыыыыы уууууу уууууууууу уууууууууу

Mr_Bangi Ща он алвоыолвлвлвь шввшвштуту

Anonymous1587009651 Нет блин

Microgofno Нет хлам а не игра



just_paws каеф советую





HMR_company Игра хороша, но в последнее время с ней происходят странности, так что играть или нет, твоя забота.

yato15 однозначно играть дядя ты что

leonmilion не стоит





RELIME стоит .

RELIME точно

voing лучше не стоит, когда то она была крутой игрой про танки, а сейчас полное г