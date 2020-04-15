стоит играть?

Vihagi Rathnayaka
Vihagi Rathnayaka
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finnhoyer
finnhoyer
Gem319
finnhoyer
finnhoyer
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rayal.ksjslsosls.12
rayal.ksjslsosls.12
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Atia
Atia
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taj howe
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taj howe
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ifttakhar
ifttakhar
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taj howe
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hanfred
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taj howe
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لانا الشمري
لانا الشمري
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Bartłomiej Niedźwiecki
Bartłomiej Niedźwiecki
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taj howe
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taj howe
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natasha nowak
natasha nowak
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Serdar
Serdar
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ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem20
Rain

Gem12

SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
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стоит играть?

David_GOOD avatar

David_GOOD

April 15, 2020 at 01:34 PM

стоит играть?
Akula23 avatar

Akula23

April 15, 2020 at 01:35 PM

Довольна старая игра ну думаю стоит

Akula23 avatar

Akula23

April 15, 2020 at 01:35 PM

стоит если не успел поиграть в 2к15 или даже дальше потому что графика игры не сравнится с графикой игр в 2к20

superlolkamenukaka avatar

superlolkamenukaka

April 15, 2020 at 01:36 PM

Играй может тебе понравиться, ты сам решай!
Zetro1213 avatar

Zetro1213

April 17, 2020 at 09:20 PM

Дааааа
TimohaBross avatar

TimohaBross

April 17, 2020 at 09:28 PM

графика плохая, скачивай лучше танки X или вар тандер (ьеспалевная реклама)
TimohaBross avatar

TimohaBross

April 17, 2020 at 09:28 PM

туут

RtpRipo456 avatar

RtpRipo456

April 17, 2020 at 09:51 PM

да в неё надо играть

Mama208 avatar

Mama208

April 17, 2020 at 10:50 PM

играаа топ мне нравится
kueeeeweesss avatar

kueeeeweesss

April 17, 2020 at 11:11 PM

цыыыыы уууууу уууууууууу уууууууууу
Mr_Bangi avatar

Mr_Bangi

April 18, 2020 at 10:29 AM

Ща он алвоыолвлвлвь шввшвштуту
Anonymous1587009651 avatar

Anonymous1587009651

April 18, 2020 at 11:47 AM

Нет блин
Microgofno avatar

Microgofno

April 18, 2020 at 12:11 PM

Нет хлам а не игра
just_paws avatar

just_paws

January 18, 2021 at 06:55 PM

каеф советую

HMR_company avatar

HMR_company

February 28, 2021 at 08:44 PM

Игра хороша, но в последнее время с ней происходят странности, так что играть или нет, твоя забота.
yato15 avatar

yato15

July 28, 2021 at 12:17 PM

однозначно играть дядя ты что
leonmilion avatar

leonmilion

July 28, 2021 at 12:59 PM

не стоит

RELIME avatar

RELIME

July 28, 2021 at 01:01 PM

стоит .
RELIME avatar

RELIME

July 28, 2021 at 01:01 PM

точно
voing avatar

voing

October 22, 2021 at 10:26 PM

лучше не стоит, когда то она была крутой игрой про танки, а сейчас полное г
FanyCreeper avatar

FanyCreeper

September 12, 2023 at 01:36 AM

Стоит поиграть в танки про (это старая версия игры для олдов)
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