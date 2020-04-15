стоит играть?

Довольна старая игра ну думаю стоит
стоит если не успел поиграть в 2к15 или даже дальше потому что графика игры не сравнится с графикой игр в 2к20
Играй может тебе понравиться, ты сам решай!
графика плохая, скачивай лучше танки X или вар тандер (ьеспалевная реклама)
цыыыыы уууууу уууууууууу уууууууууу
Ща он алвоыолвлвлвь шввшвштуту
Игра хороша, но в последнее время с ней происходят странности, так что играть или нет, твоя забота.
однозначно играть дядя ты что
лучше не стоит, когда то она была крутой игрой про танки, а сейчас полное г
Стоит поиграть в танки про (это старая версия игры для олдов)