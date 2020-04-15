Gamaplama

Прога для трейда скинов с кем угодно и когда угодно ,при помощи етой проги можно даже попросить скинов или ширпа и тебе его могут дать, кстати в етой проге можно не только кс скины обменивать а ещё и доты ,кста если знать как пользоваться и уметь трейдится можно с ширпа до даже ножа протрейдится:если комуто интересно там есть монеты которые помогут получить больше скинов от игроков.Ети монеты заробатуваются двумя способами ето:1.донат;2.ето вести промокод ВодиТЕ МОЙ промокод:249AAE31 и получяйте 50 монет