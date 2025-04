Roblox: ADOPT ME ESTÁ DESTRUINDO O SEVIDORES DE ROBLOX| Minha Opinião

m0lz Bem recentemente o Adopt Me Chegou Aos 1M e Isso está Estragando os sevidores de Roblox e os Roleplayes(Jogadores do Adopt me/Jogadores de Life in a Paradise) Estão Bravo com o Bloxy de 2020 por causa do Arsenal teve Ganhado do Adopt me do Best Games Intros e os Roleplayes queriam o Adopt me Ganhasse do Buildeman Rewards entre acabou uma atualização q Fez Crash o sevidores de Roblox

welligtom458 adopt me e legal pegou 1 milhao de pessoas jogando respeita

ISAbe2020 respeito mais ta destruindo os serves do roblox n tou falando q é ruin eu respeito maista destruindo o roblox (desculpa fala nessa conta) conta da minha irma.-.



m0lz Bem essa conta ai da Isa e minha;-; Mais bem realmente adopt me esta destruindo os serves dos roblox:( respeito qm joga e n tenho nada contra entt sem tretas:)





WilsonDoburugude Mds mereço

LuizH Como assim os servidores do Roblox ? Você precisa explicar melhor!



Está destruindo os servidores no geral ou esta apenas destruindo os servidores do jogo Adopt-Me ?

m0lz ara. entendeu o sevidores do adopt me estao bugando os outros de outros jogos diz fave um youtube q estao em votação de deleta/excluir o adopt me do roblox sinceramente eu concordo ta mt bugado tenho um pc gamer MN PC GAMER BUGA e respeito qm gosta ou n

m0lz #LuizH ss geram tudo bugado n sei se sabe mais no roblox tinha aparecido um aviso falando q vai melhora os sevidores n sei se viu ou sentiu q ta bugado em outros jogos pq quanto mais gente em um jogo buga ate os gringos youtubes estao sofrendo isso tipo Flamingo em um serve vip de MeepCity

Danikazio olha só, o Adopt Me ele chego á 1,6m de jogadores, e isso é ruin! porque na hq do roblox existe servidores e se muita gente estiver jogando la é capaz de estragar o jogo

Danikazio o servidor é uma caixa onde amazena serves de jogos, se enche mt ainda tem outro servido, mas no caso se enche todos e capaz de lagar todos os serves ou desconectar do jogo

Danikazio mas se passa do limite pode esquentar ou explodir, mas isso ja aconteceu, era mt tempo, foi quando um jogo chego uns 10k de jogadores

ISAbe2020 pois e diferente esse caso



ISAbe2020 turururu sou top



ISAbe2020 legal bem loko



Fakeieiei adoptme fudeo com os servers mano quando pegou 1kk mais agora ja ta bem mais liso mano n tem com oq se preocupar

Fakeieiei alem do mais so tou comentando pelo xp mesmo ent fds adopt me :v

rodrigofsm eu não gosto nada de adopt me e ainda por cima esta fazendo Roblox ruim

ISAbe2020 vdd:) concordo



ISAbe2020 turururuurururururur

Jubinha13 Se o mapa consegue destruir os servers, entao ele merece respeito(⌐■-■)

Jubinha13 Se vc odeia o adopt me por ele fazer os servers bugarem (;-;),entao vc meio q esta errado. A culpa é dos jogadores, muitos jogaram e agr bugou

Zamasu436 Mep city e um lixo