Кто знаєт как получить скини безплатно
да но сложно зарабативать кд
незнаю
я хочу узнать как получить скини безплатно
Чтобы получить надо снять штаны и бегать эпики будут знать что ты дибил и дадут тебе скины
ты никак не получиш только есть несколько способов получить и они все долгие я знаю 2 способа но они оччень долгие 1 фармить в баксы с каждого сезона по 400-500 с 1 (без пропуска) и гдето 2-3 сезона будеш иметь 1000-950 в баксов и себе купиш боевой пропуск на следуюший сезон и у тебя будут скины и в баксы з боевого пропуска там если дойдеш до 100лвла тебе еше хватит на 1 сезон и так делай 2 способ gamehag и зарабатывай гемы и трать
С подпиской тоже бесплатной на 7 дней можно навсегда получить скины от пс4
ты никак не получиш только есть несколько способов получить и они все долгие я знаю 2 способа но они оччень долгие 1 фармить в баксы с каждого сезона по 400-500 с 1 (без пропуска) и гдето 2-3 сезона будеш иметь 1000-950 в баксов и себе купиш боевой пропуск на следуюший сезон и у тебя будут скины и в баксы з боевого пропуска там если дойдеш до 100лвла тебе еше хватит на 1 сезон и так делай 2 способ gamehag и зарабатывай гемы и трать
я всегда выигрываю в королевской битве вахахахах . эй собаки я наруто удзумаки
а что делать если у тебя уже есть форт
все ивенти проходи и тогда получиш