Как получить скини безплатно

Vova3324 Кто знаєт как получить скини безплатно

ljlsr на геме хаґ

Vova3324 да но сложно зарабативать кд





moorse4 asgZDHSAGegsnf

Vova3324 что ето





moorse4 SDGDSbZ afzVXZAFADSVZ

Vova3324 что ето

KillerHag123 Эммм (куда я попал)

Vova3324 незнаю

я хочу узнать как получить скини безплатно





akbarbek_sultanov Чтобы получить надо снять штаны и бегать эпики будут знать что ты дибил и дадут тебе скины

Vova3324 смешно(





Liyuarm ты никак не получиш только есть несколько способов получить и они все долгие я знаю 2 способа но они оччень долгие 1 фармить в баксы с каждого сезона по 400-500 с 1 (без пропуска) и гдето 2-3 сезона будеш иметь 1000-950 в баксов и себе купиш боевой пропуск на следуюший сезон и у тебя будут скины и в баксы з боевого пропуска там если дойдеш до 100лвла тебе еше хватит на 1 сезон и так делай 2 способ gamehag и зарабатывай гемы и трать





Baster01 Незнаю

MegaDelix С подпиской тоже бесплатной на 7 дней можно навсегда получить скины от пс4

Vova3324 да но у меня пк





FENIKS28 как игруха стоит играть



Vova3324 стоит мне нравиться

SPARROWjack да но у меня пк

vladi_________ ты никак не получиш только есть несколько способов получить и они все долгие я знаю 2 способа но они оччень долгие 1 фармить в баксы с каждого сезона по 400-500 с 1 (без пропуска) и гдето 2-3 сезона будеш иметь 1000-950 в баксов и себе купиш боевой пропуск на следуюший сезон и у тебя будут скины и в баксы з боевого пропуска там если дойдеш до 100лвла тебе еше хватит на 1 сезон и так делай 2 способ gamehag и зарабатывай гемы и трать



dimaqweq я всегда выигрываю в королевской битве вахахахах . эй собаки я наруто удзумаки

NeMopsv а что делать если у тебя уже есть форт

Alinakalina ивенти

Alinakalina все ивенти проходи и тогда получиш

Alinakalina вот так вот