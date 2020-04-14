CSGO FPS 10-40

Чтож все играли ли в ксго но я немогу играть такак мой комп не позволяет давать много фпс +-10-40 фпс
блен
там же новая команда появилась для старых пк почитай в новом обновлении
Появилась команда для повышения фпс на комп со старфми процессорами интел. Попробуй поищи может поможет
Я уже всё перепробывал команды, конфиги, скрипты, и всё бестолку
Чел, тебе остается только купить новый комп, я хз
А ты конфиг шока пробывал?
Он вроде как повышает норм так фпс
Да я все кфг перепробывал
Поставь минимальные настройки
Попробуй команду в консоли написать (команда которая с последнего обновления)
fps_max 0 fps_max_menu 300 ставь мигималки тень убирай и в консоли вводе игры - novid - noubleshaders
ет от того что всегда обновляеться и больше всего добавляют у меня 2 года назат был фпс 200 а сейчас 80-120 и вар 2-5 а когда то даже вар был меньше 1
Я если честно не в курсах. Но по началу года 2 назад у меня было так же фпс, потом стало больше. Попробуй перед игрой все стороние програмы, браузеры выключи. и если у тебя 2 видеокарты посмотри на какой кс запускается. Если не сложно скинь характеристики компа.
60:grinning::grinning::grinning:
в обычном или б на смерть 9 фпс...
там же новая команда появилась для старых пк почитай в новом обновлении
Я если честно не в курсах. Но по началу года 2 назад у меня было так же фпс, потом стало больше.
ет от того что всегда обновляеться и больше всего добавляют у меня 2 года назат был фпс 200 а сейчас 80-120 и вар 2-5 а когда то даже вар был меньше 1
Подождите-ка а команды для повышэния фпс на ноутбуках роботают?