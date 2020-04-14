CSGO FPS 10-40

arturdemon1 Чтож все играли ли в ксго но я немогу играть такак мой комп не позволяет давать много фпс +-10-40 фпс

RRRASTII ну не повезло

knightofdevil666 блен

там же новая команда появилась для старых пк почитай в новом обновлении

iziclutchbaby Появилась команда для повышения фпс на комп со старфми процессорами интел. Попробуй поищи может поможет

arturdemon1 Я уже всё перепробывал команды, конфиги, скрипты, и всё бестолку

zader1 Чел, тебе остается только купить новый комп, я хз

zader1 А ты конфиг шока пробывал?

zader1 Он вроде как повышает норм так фпс

arturdemon1 Да я все кфг перепробывал

vinnik7898 Поставь минимальные настройки

arturdemon1 Блять Очень Низкое стоит

HampTiT ПРИВЕТ ВСЕМ Я ЗА ИКСПОЙ

Semkos2016 Попробуй команду в консоли написать (команда которая с последнего обновления)

hard2004 fps_max 0 fps_max_menu 300 ставь мигималки тень убирай и в консоли вводе игры - novid - noubleshaders

Liyuarm ет от того что всегда обновляеться и больше всего добавляют у меня 2 года назат был фпс 200 а сейчас 80-120 и вар 2-5 а когда то даже вар был меньше 1





Anonymous1585410964 500 фпс изи

Joklerlok Я если честно не в курсах. Но по началу года 2 назад у меня было так же фпс, потом стало больше. Попробуй перед игрой все стороние програмы, браузеры выключи. и если у тебя 2 видеокарты посмотри на какой кс запускается. Если не сложно скинь характеристики компа.





jope3310 60:grinning::grinning::grinning:

vova_killer В ММ фпс от 20 до 80

vova_killer в обычном или б на смерть 9 фпс...

gd_ggdropcom там же новая команда появилась для старых пк почитай в новом обновлении

gd_ggdropcom Я если честно не в курсах. Но по началу года 2 назад у меня было так же фпс, потом стало больше.

gd_ggdropcom ет от того что всегда обновляеться и больше всего добавляют у меня 2 года назат был фпс 200 а сейчас 80-120 и вар 2-5 а когда то даже вар был меньше 1

Ktototamnetam Подождите-ка а команды для повышэния фпс на ноутбуках роботают?