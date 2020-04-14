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CSGO FPS 10-40

arturdemon1 avatar

arturdemon1

April 14, 2020 at 03:06 AM

Чтож все играли ли в ксго но я немогу играть такак мой комп не позволяет давать много фпс +-10-40 фпс
RRRASTII avatar

RRRASTII

April 14, 2020 at 03:38 AM

ну не повезло
knightofdevil666 avatar

knightofdevil666

April 14, 2020 at 03:58 AM

блен
там же новая команда появилась для старых пк почитай в новом обновлении
iziclutchbaby avatar

iziclutchbaby

April 14, 2020 at 03:51 PM

Появилась команда для повышения фпс на комп со старфми процессорами интел. Попробуй поищи может поможет
arturdemon1 avatar

arturdemon1

April 14, 2020 at 03:56 PM

Я уже всё перепробывал команды, конфиги, скрипты, и всё бестолку
zader1 avatar

zader1

April 14, 2020 at 04:39 PM

Чел, тебе остается только купить новый комп, я хз
zader1 avatar

zader1

April 14, 2020 at 04:39 PM

А ты конфиг шока пробывал?
zader1 avatar

zader1

April 14, 2020 at 04:40 PM

Он вроде как повышает норм так фпс
arturdemon1 avatar

arturdemon1

April 14, 2020 at 04:40 PM

Да я все кфг перепробывал
vinnik7898 avatar

vinnik7898

April 14, 2020 at 04:41 PM

Поставь минимальные настройки
arturdemon1 avatar

arturdemon1

April 14, 2020 at 04:42 PM

Блять Очень Низкое стоит
HampTiT avatar

HampTiT

April 14, 2020 at 04:45 PM

ПРИВЕТ ВСЕМ Я ЗА ИКСПОЙ
Semkos2016 avatar

Semkos2016

April 14, 2020 at 05:44 PM

Попробуй команду в консоли написать (команда которая с последнего обновления)
hard2004 avatar

hard2004

April 14, 2020 at 06:01 PM

fps_max 0 fps_max_menu 300 ставь мигималки тень убирай и в консоли вводе игры - novid - noubleshaders
Liyuarm avatar

Liyuarm

April 14, 2020 at 07:15 PM

ет от того что всегда обновляеться и больше всего добавляют у меня 2 года назат был фпс 200 а сейчас 80-120 и вар 2-5 а когда то даже вар был меньше 1

Anonymous1585410964 avatar

Anonymous1585410964

April 14, 2020 at 08:49 PM

500 фпс изи
Joklerlok avatar

Joklerlok

April 14, 2020 at 10:44 PM

Я если честно не в курсах. Но по началу года 2 назад у меня было так же фпс, потом стало больше. Попробуй перед игрой все стороние програмы, браузеры выключи. и если у тебя 2 видеокарты посмотри на какой кс запускается. Если не сложно скинь характеристики компа.

jope3310 avatar

jope3310

April 15, 2020 at 12:09 AM

60:grinning::grinning::grinning:
vova_killer avatar

vova_killer

April 15, 2020 at 12:30 AM

В ММ фпс от 20 до 80
vova_killer avatar

vova_killer

April 15, 2020 at 12:31 AM

в обычном или б на смерть 9 фпс...
gd_ggdropcom avatar

gd_ggdropcom

April 15, 2020 at 12:48 AM

там же новая команда появилась для старых пк почитай в новом обновлении
gd_ggdropcom avatar

gd_ggdropcom

April 15, 2020 at 12:48 AM

Я если честно не в курсах. Но по началу года 2 назад у меня было так же фпс, потом стало больше.
gd_ggdropcom avatar

gd_ggdropcom

April 15, 2020 at 12:49 AM

ет от того что всегда обновляеться и больше всего добавляют у меня 2 года назат был фпс 200 а сейчас 80-120 и вар 2-5 а когда то даже вар был меньше 1
Ktototamnetam avatar

Ktototamnetam

April 15, 2020 at 01:20 AM

Подождите-ка а команды для повышэния фпс на ноутбуках роботают?
Ktototamnetam avatar

Ktototamnetam

April 15, 2020 at 01:21 AM

Я с 20-50 фпс играю
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