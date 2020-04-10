ребят а вам тысячи робуксов хватило бы, чтобы получить всё что вы хотели бы в роблоксе?

fnogaj
fnogaj
Gem287
sanjaymeena30351
sanjaymeena30351
Gem35
celebimirac342
celebimirac342
Gem8
Depstory
Depstory
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
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Matvei Pankov
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Leo Roy
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Atia
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Josué Oliveira
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Kara Hazar
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Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
Rain

Gem604

novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
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ребят а вам тысячи робуксов хватило бы, чтобы получить всё что вы хотели бы в роблоксе?

gmhgmafioznik avatar

gmhgmafioznik

April 10, 2020 at 11:56 PM

мне вполне
ATLAS_BIGBOYS avatar

ATLAS_BIGBOYS

April 11, 2020 at 12:48 AM

нет потомучто знаю плэйс где я хочу вещь а она какраз 1000стоит(((
RobuxGetFree avatar

RobuxGetFree

April 11, 2020 at 01:02 AM

я хочу 10000 купить по 1000 робаксов
MimixitLP avatar

MimixitLP

April 11, 2020 at 01:02 AM

Нет мало
Zarina_ogneva avatar

Zarina_ogneva

April 11, 2020 at 01:32 AM

Для роблакса 1000 робуксов это очень мало, так как к примеру даже одно из лиц может стоить 95000 тысяч робуксов,так что нет :(
Antonmega avatar

Antonmega

April 11, 2020 at 09:21 AM

нет мало :neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:
Alanwolker avatar

Alanwolker

April 11, 2020 at 09:27 AM

очень мало. 10000000 хватило бы
Light_Metik avatar

Light_Metik

April 11, 2020 at 09:34 AM

Хххммммм
tvivt02 avatar

tvivt02

April 11, 2020 at 09:39 AM

мне бы хватила
nikotin5839234 avatar

nikotin5839234

April 11, 2020 at 10:28 AM

мне было бы не достаточно я заданитила уже 2к с чем то робаксов и всеровно что-то не то вкусы быстро меняются )
Belka0 avatar

Belka0

April 11, 2020 at 10:31 AM

Зачем вы их тратите на какуету одежду
Belka0 avatar

Belka0

April 11, 2020 at 10:32 AM

Своей мало и робуксы можно потратить на vip сервер и фармится вместе с другом
Hiigtg9999 avatar

Hiigtg9999

April 11, 2020 at 10:54 AM

Привет всем
Fame_games avatar

Fame_games

April 11, 2020 at 10:55 AM

Для роблакса 1000 робуксов это очень мало, так как к примеру даже одно из лиц может стоить 95000 тысяч робуксов,так что нет :(
MrDaaBL avatar

MrDaaBL

April 11, 2020 at 11:05 AM

ОООчень мало нужно 1000000 робууксов
fantom113011 avatar

fantom113011

April 11, 2020 at 11:11 AM

оч мало

RomaskaYT avatar

RomaskaYT

April 11, 2020 at 11:24 AM

нет 1000 радио и премиум в мардер мистери а остальное одежда
elicomp avatar

elicomp

April 11, 2020 at 11:27 AM

Мне хватит! :)
Kileon_12345 avatar

Kileon_12345

April 11, 2020 at 11:34 AM

ну мне хватает))

LOOOOOOL2222 avatar

LOOOOOOL2222

April 11, 2020 at 12:16 PM

мне и 100 хватило-бы
XauTe1 avatar

XauTe1

April 11, 2020 at 12:19 PM

ВАУ А ЧЁ ТАК МНОГО?! Мне бы и 50 хватило, а тут косарь!
Lev22 avatar

Lev22

April 11, 2020 at 12:33 PM

Yyf V by by George
Artem700 avatar

Artem700

April 11, 2020 at 01:32 PM

ВАУ А ЧЁ ТАК МНОГО?! Мне бы и 50 хватило, а тут косарь!
BearAmulet avatar

BearAmulet

April 11, 2020 at 01:34 PM

привет !
Mary6tt avatar

Mary6tt

April 11, 2020 at 01:35 PM

Вполне хватило бы
Ariana3 avatar

Ariana3

April 11, 2020 at 01:54 PM

Даже незнаю...

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ребят а вам тысячи робуксов хватило бы, чтобы получить всё что вы хотели бы в роблоксе? on Roblox Forum on Gamehag