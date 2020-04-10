ребят а вам тысячи робуксов хватило бы, чтобы получить всё что вы хотели бы в роблоксе?

нет потомучто знаю плэйс где я хочу вещь а она какраз 1000стоит(((
я хочу 10000 купить по 1000 робаксов
Для роблакса 1000 робуксов это очень мало, так как к примеру даже одно из лиц может стоить 95000 тысяч робуксов,так что нет :(
нет мало :neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:
очень мало. 10000000 хватило бы
мне было бы не достаточно я заданитила уже 2к с чем то робаксов и всеровно что-то не то вкусы быстро меняются )
Зачем вы их тратите на какуету одежду
Своей мало и робуксы можно потратить на vip сервер и фармится вместе с другом
Для роблакса 1000 робуксов это очень мало, так как к примеру даже одно из лиц может стоить 95000 тысяч робуксов,так что нет :(
ОООчень мало нужно 1000000 робууксов
нет 1000 радио и премиум в мардер мистери а остальное одежда
ВАУ А ЧЁ ТАК МНОГО?! Мне бы и 50 хватило, а тут косарь!
ВАУ А ЧЁ ТАК МНОГО?! Мне бы и 50 хватило, а тут косарь!