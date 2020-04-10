ребят а вам тысячи робуксов хватило бы, чтобы получить всё что вы хотели бы в роблоксе?

gmhgmafioznik мне вполне

ATLAS_BIGBOYS нет потомучто знаю плэйс где я хочу вещь а она какраз 1000стоит(((

RobuxGetFree я хочу 10000 купить по 1000 робаксов

MimixitLP Нет мало

Zarina_ogneva Для роблакса 1000 робуксов это очень мало, так как к примеру даже одно из лиц может стоить 95000 тысяч робуксов,так что нет :(

Antonmega нет мало :neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

Alanwolker очень мало. 10000000 хватило бы

Light_Metik Хххммммм

tvivt02 мне бы хватила

nikotin5839234 мне было бы не достаточно я заданитила уже 2к с чем то робаксов и всеровно что-то не то вкусы быстро меняются )

Belka0 Зачем вы их тратите на какуету одежду

Belka0 Своей мало и робуксы можно потратить на vip сервер и фармится вместе с другом

Hiigtg9999 Привет всем

Fame_games Для роблакса 1000 робуксов это очень мало, так как к примеру даже одно из лиц может стоить 95000 тысяч робуксов,так что нет :(

MrDaaBL ОООчень мало нужно 1000000 робууксов

fantom113011 оч мало





RomaskaYT нет 1000 радио и премиум в мардер мистери а остальное одежда



elicomp Мне хватит! :)

Kileon_12345 ну мне хватает))





LOOOOOOL2222 мне и 100 хватило-бы

XauTe1 ВАУ А ЧЁ ТАК МНОГО?! Мне бы и 50 хватило, а тут косарь!

Lev22 Yyf V by by George

Artem700 ВАУ А ЧЁ ТАК МНОГО?! Мне бы и 50 хватило, а тут косарь!

BearAmulet привет !

Mary6tt Вполне хватило бы