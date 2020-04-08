Лучший закуп в начале раунда за теров

Если руки прямые не важно что брать
Я считаю,что лучше не чего не брать,так как при игре с писталетов в основм целишся в голову и смылса брать броню на первом рауне нет
Можно и без закупа, но будет сложно из-за того, что в КТ стоковые пистолеты лучше Glock
Если интересно, то по статистике, которая ввелась по турнирам CS:GO, то КТ благодаря выиграной пистолетке имеет преимущество в следующих 2-5 раундах
Есть еще влияние карты, но оно не очень большое
Все ето касаетя ММ, в упрощеный можна как угодно закупатся, там 1000 баксов, и броник с кусачками
Я сейчас буду фармить уровень Gamehag, не обращайте внимание
Нужно взять револьвер и флешку за теров а за КТ просто броню или нечего не покупать