Лучший закуп в начале раунда за теров

Android1234 Если руки прямые не важно что брать

OTCOV Я считаю,что лучше не чего не брать,так как при игре с писталетов в основм целишся в голову и смылса брать броню на первом рауне нет

Wild_Mentor P250+ грена+флешка





Wild_Mentor Можно и без закупа, но будет сложно из-за того, что в КТ стоковые пистолеты лучше Glock

89796862 дигл и смок

Wild_Mentor Если интересно, то по статистике, которая ввелась по турнирам CS:GO, то КТ благодаря выиграной пистолетке имеет преимущество в следующих 2-5 раундах

Wild_Mentor Есть еще влияние карты, но оно не очень большое

Wild_Mentor Все ето касаетя ММ, в упрощеный можна как угодно закупатся, там 1000 баксов, и броник с кусачками





Wild_Mentor Я сейчас буду фармить уровень Gamehag, не обращайте внимание

Wild_Mentor падпаломоатмоаотп

Wild_Mentor атотиомроимсипт

glebnob Нужно взять револьвер и флешку за теров а за КТ просто броню или нечего не покупать

Android1234 Не броню не по кайфу