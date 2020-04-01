Как научиться паркурить в Roblox?

IDeeN19 Для тех, кто хочет научиться паркурить. Если вы заостряете внимание на паркуре/хотите хорошо паркурить, то вам надо проходить паркур карты, по своему опыту, я вам советую для тренировки навыков паркура проходить такой режим как Tower of Hell или же башня ада. Это башня, в котрой случайным образом генерируется паркур и вам надо дойти до конца. Есть ещё режим Parkour, но как по мне он не подходит, так как там паркур происходит с различными приёмами, которых нет в простых паркурах.

IDeeN19 Ребят, помогите, напишите комментариев, пожалуйста!!!

Golovorezff Что-бы научится паркурить нужно проходить сложные карты обби есть сложная карта обби Башня ада там очень сложно и со временем вы научитесь паркурить

PeR4iK1239 жми пробел и всё

Ysis Да я согласен

Keyver56 Нужно ориентироваться а так-то изи научится

qunknown В этом нет ничего сложного, стоит начать с tower of ****, базовые элементы. Следующий этап изучение разных элементов паркура, в этом помогут различные Difficulty Chart Obby. После этого стоит тренировать отдельные элементы. Для этого тоже есть свои обби. Самый последний этап это jtoh, вот это настоящие башни ада. Вы столкнетесь как с легкими, так и очень сложными башнаями!! Не отчаивайтесь если упали с самого верха!! Ведь я упал с последнего прыжка в ToER





ENZOO1488 Не возможное возможно

KolyaRay Все зависит от практики: Советую проходить сначало более средние по уровню обби так как если проходить сразу сложные , то уровень твоих навыков будет меньше чем ожидают от тебя.Если уже проходишь и их то можно приступить к более сложным , так ты научишься проходить разные обби и карты на разных уровнях сложности .

mabarden В настройках включи shift lock switch и в игре нажми клавишу SHIFT, Готово ты научилась паркурить



