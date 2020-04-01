Как научиться паркурить в Roblox?

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Gem40
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merilandgarnet
Gem832
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Ander Teskalo
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Rain

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novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
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novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Как научиться паркурить в Roblox?

IDeeN19 avatar

IDeeN19

April 1, 2020 at 09:35 PM

Для тех, кто хочет научиться паркурить. Если вы заостряете внимание на паркуре/хотите хорошо паркурить, то вам надо проходить паркур карты, по своему опыту, я вам советую для тренировки навыков паркура проходить такой режим как Tower of Hell или же башня ада. Это башня, в котрой случайным образом генерируется паркур и вам надо дойти до конца. Есть ещё режим Parkour, но как по мне он не подходит, так как там паркур происходит с различными приёмами, которых нет в простых паркурах.
IDeeN19 avatar

IDeeN19

April 1, 2020 at 10:02 PM

Ребят, помогите, напишите комментариев, пожалуйста!!!
Golovorezff avatar

Golovorezff

April 1, 2020 at 10:36 PM

Что-бы научится паркурить нужно проходить сложные карты обби есть сложная карта обби Башня ада там очень сложно и со временем вы научитесь паркурить
PeR4iK1239 avatar

PeR4iK1239

April 1, 2020 at 10:47 PM

жми пробел и всё
Ysis avatar

Ysis

April 1, 2020 at 10:48 PM

Да я согласен
Keyver56 avatar

Keyver56

April 1, 2020 at 10:50 PM

Нужно ориентироваться а так-то изи научится
qunknown avatar

qunknown

February 25, 2022 at 11:33 PM

В этом нет ничего сложного, стоит начать с tower of ****, базовые элементы. Следующий этап изучение разных элементов паркура, в этом помогут различные Difficulty Chart Obby. После этого стоит тренировать отдельные элементы. Для этого тоже есть свои обби. Самый последний этап это jtoh, вот это настоящие башни ада. Вы столкнетесь как с легкими, так и очень сложными башнаями!! Не отчаивайтесь если упали с самого верха!! Ведь я упал с последнего прыжка в ToER

ENZOO1488 avatar

ENZOO1488

February 25, 2022 at 11:40 PM

Не возможное возможно
KolyaRay avatar

KolyaRay

February 26, 2022 at 12:49 PM

Все зависит от практики: Советую проходить сначало более средние по уровню обби так как если проходить сразу сложные , то уровень твоих навыков будет меньше чем ожидают от тебя.Если уже проходишь и их то можно приступить к более сложным , так ты научишься проходить разные обби и карты на разных уровнях сложности .
mabarden avatar

mabarden

February 26, 2022 at 01:17 PM

В настройках включи shift lock switch и в игре нажми клавишу SHIFT, Готово ты научилась паркурить

xxxsaitama770 avatar

xxxsaitama770

February 28, 2022 at 12:10 AM

ну есть много карт чтобы научиться паркурить да и видео на ютубе

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Как научиться паркурить в Roblox? on Roblox Forum on Gamehag