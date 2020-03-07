Стоит ли играть в эту игру?

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Erika
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Rain

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novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
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novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
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novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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Стоит ли играть в эту игру?

DarkMurcieland avatar

DarkMurcieland

March 7, 2020 at 06:37 PM

Стоит ли играть в эту игру?
Kas1ka avatar

Kas1ka

March 7, 2020 at 07:52 PM

Нет, определено нет
Wolfbro1200 avatar

Wolfbro1200

March 8, 2020 at 10:52 AM

не стоит а советую
RuDyFaZe avatar

RuDyFaZe

April 14, 2020 at 02:18 AM

норм ММО

alankort8 avatar

alankort8

April 17, 2020 at 06:57 AM

Ну ММО норм попробовал нормально но не затянуло.
alankort8 avatar

alankort8

April 17, 2020 at 07:01 AM

Ну нормально но не очень не люблю РПГ.
lartele avatar

lartele

April 24, 2020 at 05:02 PM

Обожаю рейдууау2а
MrMarshmello00012 avatar

MrMarshmello00012

May 8, 2020 at 02:41 PM

аоаоаоаоа короче атстой
haiwarth avatar

haiwarth

May 8, 2020 at 02:48 PM

Не знаю, вопрос тот же

Dekasust avatar

Dekasust

May 11, 2020 at 10:14 AM

Можно попробовать
whiteman19861 avatar

whiteman19861

May 28, 2020 at 12:08 AM

Для ММО графика норм, стоит поиграть.
Hondezz avatar

Hondezz

June 11, 2020 at 11:55 PM

не стоит
rag1k avatar

rag1k

June 16, 2020 at 10:56 AM

не стоит

Ayanok0ji avatar

Ayanok0ji

June 16, 2020 at 05:26 PM

игра неплохая, но она надолго не затянет
FrystaKold avatar

FrystaKold

July 3, 2020 at 02:19 PM

Нет. Не стоит
lenochek15 avatar

lenochek15

July 10, 2020 at 09:48 PM

можно попробовать
346346 avatar

346346

July 10, 2020 at 10:16 PM

фупые
nikitos2010n12 avatar

nikitos2010n12

July 15, 2020 at 10:13 AM

крутая игра клас
obscureentity avatar

obscureentity

August 11, 2020 at 02:59 PM

нет не стоит играть для детей 4+
gonome avatar

gonome

August 21, 2020 at 01:18 AM

Дело твоё.
artleviafun avatar

artleviafun

August 21, 2020 at 03:45 PM

Будь готов потерять жизнь, семью и друзей.
Zero_Senpai avatar

Zero_Senpai

August 21, 2020 at 03:56 PM

Как по мне советую даже очень
ramble avatar

ramble

August 28, 2020 at 11:14 PM

Советую попробовать

DarkDevil332232432 avatar

DarkDevil332232432

September 1, 2020 at 06:45 PM

если ты хочешь поиграть в топ фэнтези мморпг то однозначно стоит
Fastiko_1 avatar

Fastiko_1

September 11, 2020 at 02:50 PM

не стоит 0 из 10
SHAYNARD avatar

SHAYNARD

September 23, 2020 at 01:37 PM

Слишком скучная!
aqua1O1 avatar

aqua1O1

October 22, 2020 at 12:48 AM

нормальная игра, с друзьями самое то
DukaT1975 avatar

DukaT1975

November 17, 2020 at 04:57 AM

очень прикольная игрушка, для тех кто любит рпг
bro21 avatar

bro21

November 21, 2020 at 05:47 PM

чтоооооооо
AikaSalih avatar

AikaSalih

December 19, 2020 at 04:04 PM

стоит ли выпонить задание за него примут или нет ?

__csgettobet8 avatar

__csgettobet8

December 19, 2020 at 04:16 PM

Если любишь игры и не во что поиграть тогда стоит.
harwest avatar

harwest

March 1, 2021 at 12:58 PM

не стоит
Zalogi avatar

Zalogi

April 4, 2021 at 10:46 PM

. __ . а я хз играть или не играть в эту игру
next86 avatar

next86

October 8, 2021 at 12:28 AM

Да чё игра норм , и графон на уровне
Akiyeees avatar

Akiyeees

October 25, 2021 at 12:25 PM

те кто играли посоветуйте что-нибудь
kletbatonefail avatar

kletbatonefail

October 30, 2021 at 06:22 PM

Попробуй может тебе она понравится
Exsample_1 avatar

Exsample_1

October 31, 2021 at 10:44 AM

Какие плюсы и минусы ?
htr avatar

htr

November 5, 2021 at 02:39 PM

скучно вато
siu1 avatar

siu1

January 4, 2022 at 03:39 PM

Ну ММО норм попробовал нормально но не затянуло.
b8rz8m avatar

b8rz8m

October 28, 2024 at 12:13 PM

не стоит
12

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Стоит ли играть в эту игру? on Black Desert Forum on Gamehag