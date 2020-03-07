Стоит ли играть в эту игру?
Ну ММО норм попробовал нормально но не затянуло.
Ну нормально но не очень не люблю РПГ.
Для ММО графика норм, стоит поиграть.
игра неплохая, но она надолго не затянет
нет не стоит играть для детей 4+
Будь готов потерять жизнь, семью и друзей.
Как по мне советую даже очень
если ты хочешь поиграть в топ фэнтези мморпг то однозначно стоит
нормальная игра, с друзьями самое то
очень прикольная игрушка, для тех кто любит рпг
стоит ли выпонить задание за него примут или нет ?
Если любишь игры и не во что поиграть тогда стоит.
. __ . а я хз играть или не играть в эту игру
Да чё игра норм , и графон на уровне
те кто играли посоветуйте что-нибудь
Попробуй может тебе она понравится
Ну ММО норм попробовал нормально но не затянуло.