Стоит ли играть в эту игру?

DarkMurcieland Стоит ли играть в эту игру?

Kas1ka Нет, определено нет

Wolfbro1200 не стоит а советую

RuDyFaZe норм ММО





alankort8 Ну ММО норм попробовал нормально но не затянуло.

alankort8 Ну нормально но не очень не люблю РПГ.

lartele Обожаю рейдууау2а

MrMarshmello00012 аоаоаоаоа короче атстой



haiwarth Не знаю, вопрос тот же





Dekasust Можно попробовать

whiteman19861 Для ММО графика норм, стоит поиграть.

Hondezz не стоит

rag1k не стоит





Ayanok0ji игра неплохая, но она надолго не затянет

FrystaKold Нет. Не стоит



lenochek15 можно попробовать

346346 фупые

nikitos2010n12 крутая игра клас

obscureentity нет не стоит играть для детей 4+

gonome Дело твоё.

artleviafun Будь готов потерять жизнь, семью и друзей.



Zero_Senpai Как по мне советую даже очень

ramble Советую попробовать





DarkDevil332232432 если ты хочешь поиграть в топ фэнтези мморпг то однозначно стоит

Fastiko_1 не стоит 0 из 10

SHAYNARD Слишком скучная!

aqua1O1 нормальная игра, с друзьями самое то

DukaT1975 очень прикольная игрушка, для тех кто любит рпг

bro21 чтоооооооо

AikaSalih стоит ли выпонить задание за него примут или нет ?





__csgettobet8 Если любишь игры и не во что поиграть тогда стоит.

harwest не стоит

Zalogi . __ . а я хз играть или не играть в эту игру

next86 Да чё игра норм , и графон на уровне

Akiyeees те кто играли посоветуйте что-нибудь

kletbatonefail Попробуй может тебе она понравится

Exsample_1 Какие плюсы и минусы ?

htr скучно вато

siu1 Ну ММО норм попробовал нормально но не затянуло.