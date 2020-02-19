Я получил в игре 3 левл и сделал скрин отправил и задание не приеимают

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Rain

Gem176

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
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Я получил в игре 3 левл и сделал скрин отправил и задание не приеимают

Timyrost avatar

Timyrost

February 19, 2020 at 01:13 PM

Помогите плиз
DominusRoblox avatar

DominusRoblox

February 20, 2020 at 12:14 AM

Я не знаю, я получил уровень, заскрин л, отослал и через 12 минут у меня всё приняли.
Sennon avatar

Sennon

February 20, 2020 at 02:46 PM

Скорее всего ты сделал что-то не так, возможно:
1) Не перешел по реф ссылке от сайта, а сам искал через поисковик лаунчер
2) На скриншоте не было видно твоего аккаунта с никнеймом и уровнем, а просто, например, факт "3 уровня"
3) Регистрировался со старой почты, на которой уже был 1 аккаунт этой игры
KizanProSto avatar

KizanProSto

February 20, 2020 at 05:33 PM

Я хочу пройти эту игру и получить кд
Killer68476 avatar

Killer68476

February 20, 2020 at 05:41 PM

Я всё выполнил скинул и всё

Garenso_228 avatar

Garenso_228

February 23, 2020 at 11:42 AM

норм игра но считаеца как плагиать гта
MaximGushin avatar

MaximGushin

February 23, 2020 at 03:06 PM

а какой у вас ник в некст рп?


Persik_Tow avatar

Persik_Tow

February 23, 2020 at 03:14 PM

чо за дич
MaximGushin avatar

MaximGushin

February 23, 2020 at 03:29 PM

у меня пишет что ваш ник не совпадает с ником в GAME HAG помогите плиз
Tyhujikop avatar

Tyhujikop

February 23, 2020 at 11:43 PM

Всем удачи вы говно
ArtGNOM avatar

ArtGNOM

February 24, 2020 at 06:57 AM

да как так
ArtGNOM avatar

ArtGNOM

February 24, 2020 at 06:57 AM

эта игра развивает
ArtGNOM avatar

ArtGNOM

February 24, 2020 at 06:58 AM

парадоксальное желание жить
MaximGushin avatar

MaximGushin

February 24, 2020 at 03:20 PM

а как вы сфоткали открыли паспорт и все или как?
Timyrost avatar

Timyrost

February 24, 2020 at 03:59 PM

СКРИН

MaximGushin avatar

MaximGushin

February 24, 2020 at 04:31 PM

да ладно

MaximGushin avatar

MaximGushin

February 24, 2020 at 04:31 PM

а я не знал
pikasnot avatar

pikasnot

February 29, 2020 at 08:09 PM

так же с другими играми задания не принимают

Boardusekat avatar

Boardusekat

March 1, 2020 at 10:51 PM

++ я согласна
Yopiko avatar

Yopiko

March 10, 2020 at 05:32 PM

все отправил скрин как положено,перешел по ссылке при регистрации и скачивании,все равно отклонили с причиной не зарегистрировал новый аккаунт
kusann avatar

kusann

March 12, 2020 at 12:53 AM

что за дыч тут)
Stone4099 avatar

Stone4099

March 12, 2020 at 10:15 AM

скрин чего именно нужно сделать,паспорт или что?кто в этом шарит ,подскажите пишет нет подтверждения аккаунта
Stone4099 avatar

Stone4099

March 12, 2020 at 10:17 AM

кто-нибудь для примера скиньте скрин как 3 уровень им сбросить,что должно быть,хрен че понятно
Yopiko avatar

Yopiko

March 12, 2020 at 12:14 PM

большой минус конешно,что нету примера какой скрин правильно загружать
CherryMittens avatar

CherryMittens

March 12, 2020 at 04:04 PM

Это было же легко)
CherryMittens avatar

CherryMittens

March 12, 2020 at 04:05 PM

Я уже выполнил 2 задания

CherryMittens avatar

CherryMittens

March 12, 2020 at 04:05 PM

А ты какое проходишь?:grinning:
EBR_105 avatar

EBR_105

March 12, 2020 at 11:28 PM

хз что ты имеешь ввиду у меня приняли

Yopiko avatar

Yopiko

March 13, 2020 at 12:35 PM

дак скажите или покажите пример пожалуйста что было на скрине?
kostik163 avatar

kostik163

March 14, 2020 at 01:35 PM

пожалуйста скрин кто нибудь
le_FireFly avatar

le_FireFly

March 14, 2020 at 09:44 PM

Markian2009 avatar

Markian2009

March 14, 2020 at 11:11 PM

Хорошая Игра на ютубе снимают
darth_bybon avatar

darth_bybon

March 14, 2020 at 11:55 PM

Опа русская версия гта
RexForeverZET_sika45 avatar

RexForeverZET_sika45

March 15, 2020 at 12:00 AM

всем хай
DaryaDem2007 avatar

DaryaDem2007

March 15, 2020 at 01:43 AM

Я незнаю что делать
Ilyxa233333 avatar

Ilyxa233333

March 15, 2020 at 07:43 AM

игра норм
artysondar avatar

artysondar

March 15, 2020 at 02:33 PM

я люблю себя

artysondar avatar

artysondar

March 15, 2020 at 02:33 PM

я люблю себя как себя

artysondar avatar

artysondar

March 15, 2020 at 02:33 PM

(нет я просто опыт фармлю ехехех)

Roblrash avatar

Roblrash

March 15, 2020 at 02:33 PM

Какое то говно
12

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Я получил в игре 3 левл и сделал скрин отправил и задание не приеимают on Next RP Forum on Gamehag