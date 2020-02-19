Я получил в игре 3 левл и сделал скрин отправил и задание не приеимают

Я не знаю, я получил уровень, заскрин л, отослал и через 12 минут у меня всё приняли.
Скорее всего ты сделал что-то не так, возможно:
1) Не перешел по реф ссылке от сайта, а сам искал через поисковик лаунчер
2) На скриншоте не было видно твоего аккаунта с никнеймом и уровнем, а просто, например, факт "3 уровня"
3) Регистрировался со старой почты, на которой уже был 1 аккаунт этой игры
Я хочу пройти эту игру и получить кд
Я всё выполнил скинул и всё
норм игра но считаеца как плагиать гта
а какой у вас ник в некст рп?
у меня пишет что ваш ник не совпадает с ником в GAME HAG помогите плиз
парадоксальное желание жить
а как вы сфоткали открыли паспорт и все или как?
так же с другими играми задания не принимают
все отправил скрин как положено,перешел по ссылке при регистрации и скачивании,все равно отклонили с причиной не зарегистрировал новый аккаунт
скрин чего именно нужно сделать,паспорт или что?кто в этом шарит ,подскажите пишет нет подтверждения аккаунта
кто-нибудь для примера скиньте скрин как 3 уровень им сбросить,что должно быть,хрен че понятно
большой минус конешно,что нету примера какой скрин правильно загружать
А ты какое проходишь?:grinning:
хз что ты имеешь ввиду у меня приняли
дак скажите или покажите пример пожалуйста что было на скрине?
пожалуйста скрин кто нибудь
Хорошая Игра на ютубе снимают
(нет я просто опыт фармлю ехехех)