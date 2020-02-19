Я получил в игре 3 левл и сделал скрин отправил и задание не приеимают

Timyrost Помогите плиз

DominusRoblox Я не знаю, я получил уровень, заскрин л, отослал и через 12 минут у меня всё приняли.

Sennon Скорее всего ты сделал что-то не так, возможно:

1) Не перешел по реф ссылке от сайта, а сам искал через поисковик лаунчер

2) На скриншоте не было видно твоего аккаунта с никнеймом и уровнем, а просто, например, факт "3 уровня"

3) Регистрировался со старой почты, на которой уже был 1 аккаунт этой игры

KizanProSto Я хочу пройти эту игру и получить кд

Killer68476 Я всё выполнил скинул и всё





Garenso_228 норм игра но считаеца как плагиать гта

MaximGushin а какой у вас ник в некст рп?







Persik_Tow чо за дич

MaximGushin у меня пишет что ваш ник не совпадает с ником в GAME HAG помогите плиз

Tyhujikop Всем удачи вы говно

ArtGNOM да как так

ArtGNOM эта игра развивает

ArtGNOM парадоксальное желание жить

MaximGushin а как вы сфоткали открыли паспорт и все или как?

Timyrost СКРИН





MaximGushin да ладно





MaximGushin а я не знал

pikasnot так же с другими играми задания не принимают





Boardusekat ++ я согласна

Yopiko все отправил скрин как положено,перешел по ссылке при регистрации и скачивании,все равно отклонили с причиной не зарегистрировал новый аккаунт

kusann что за дыч тут)

Stone4099 скрин чего именно нужно сделать,паспорт или что?кто в этом шарит ,подскажите пишет нет подтверждения аккаунта

Stone4099 кто-нибудь для примера скиньте скрин как 3 уровень им сбросить,что должно быть,хрен че понятно

Yopiko большой минус конешно,что нету примера какой скрин правильно загружать

CherryMittens Это было же легко)

CherryMittens Я уже выполнил 2 задания





CherryMittens А ты какое проходишь?:grinning:

EBR_105 хз что ты имеешь ввиду у меня приняли





Yopiko дак скажите или покажите пример пожалуйста что было на скрине?

kostik163 пожалуйста скрин кто нибудь

le_FireFly

Markian2009 Хорошая Игра на ютубе снимают

darth_bybon Опа русская версия гта

RexForeverZET_sika45 всем хай

DaryaDem2007 Я незнаю что делать

Ilyxa233333 игра норм

artysondar я люблю себя





artysondar я люблю себя как себя





artysondar (нет я просто опыт фармлю ехехех)



