Скин ченджер читы или за это не нужно банить

Danger_dinyar Пожалуйста оставьте свое мнение

DunmerDimas это не читы но за изменение файлов игры будет бан

Mongerki11 Скинченджер не считается читом.Но использование скинченджеро запрещено об этом сами валв заявили.Мой совет не используй скинчендер рано или позно все равно получишь вак.Я сам знаю мне как то на 3 акка бан прилетел.







grengor скинченджер не чит но за него дадут бан

Fliny Я считаю что это просто визуалка и по идее не должны банить за это. Никогого приимущества не получишь, а вак получить

AyameSensei Клаустрофо́бия — психопатологический симптом, фобия замкнутых или тесных пространств. Считается, наряду с агорафобией, одним из самых распространённых патологических страхов. Как правило, у больного возникает чувство тревоги, когда он находится в каком-либо помещении, особенно если оно маленькое или в нём мало окон. Больной предпочитает оставлять двери всегда открытыми и находиться ближе к выходу