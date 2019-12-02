Как выполнить 3 задание

gamehagserzant Как выполнить 3 задание

denslim9 А что там?

angel_in_flame Так вроде все 3 задания тупо на повышение ранга, ходишь на миссии по разу в день на каждую и не запариваешься, тк опыта больше чем одну и ту же долбить, за пару дней апнешь.

ZeKa046 А можно использовать уже существующий акк?

TheHoward Аоашцостчлы

_41845 да







jenka13 как выполнить первое ?если ранш уде на много выше?

Panzerzverplus не знаю я создавал новый акк а задания не засчитали

artur77777 ну долго





luba415 Изи для меня

Cara_Delevingne лол просто уровень повышай





Cara_Delevingne все 3 задания в варфейсе на поднятие уровня





warface2008rar изи easy ваше просто

YoshimuraEto все 3 задания в варфейсе на поднятие уровня



JokerStivens Суть заданий в игровом уровне. Там нужно три ранга, солдат( первое задание ) рядовой ( второе ) и специалист ( третье). Скриншоты можно делать с помощью игрового центра, чеоез который игру и запускают

zahaeymh легкое задание:thumbsup:

useroftheworld Тупо ходишь либо на припять со сливом(сложку),либо на новую спецуху ГИДРА ,там еще больще дают опыта

JustHaruka моё первое задание принимают уже более 3-х дней...

im_a_mafia_man Оаллала

Ernest2334 невохможно