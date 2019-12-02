Как выполнить 3 задание

Так вроде все 3 задания тупо на повышение ранга, ходишь на миссии по разу в день на каждую и не запариваешься, тк опыта больше чем одну и ту же долбить, за пару дней апнешь.
А можно использовать уже существующий акк?
как выполнить первое ?если ранш уде на много выше?
не знаю я создавал новый акк а задания не засчитали
лол просто уровень повышай
все 3 задания в варфейсе на поднятие уровня
все 3 задания в варфейсе на поднятие уровня
Суть заданий в игровом уровне. Там нужно три ранга, солдат( первое задание ) рядовой ( второе ) и специалист ( третье). Скриншоты можно делать с помощью игрового центра, чеоез который игру и запускают
Тупо ходишь либо на припять со сливом(сложку),либо на новую спецуху ГИДРА ,там еще больще дают опыта
моё первое задание принимают уже более 3-х дней...