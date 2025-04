Siemek12

Jeśli chodzi natomiast o łotra… Nie pojawia się on o regularnych porach. Często jest tak, że nasza praca jeszcze nie została wykonana, my się logujemy, a w misjach ukazuje się łotr. Wtedy często lepiej jest przerwać pracę (już nie pisząc o treningu) i zacząć atakować łotra. Oczywiście, jest to opłacalne tylko wtedy, kiedy łotr widnieje w misjach jeszcze przez co najmniej półtorej godziny, a my mamy tyle czasu, by go atakować co 4 minuty (posiadając wspomagacz umiejętności misji -25% czasu). Przez te półtorej godziny (lub więcej) zdobędziemy już ładną sumę monet, a dodatkowo do tego doświadczenie. Jeśli ilość naszych ataków będzie duża, zostaniemy również wynagrodzeni epickim przedmiotem. Najczęściej rozdawana jest broń, bo zazwyczaj trudno o nią w grze. Jeśli jednak zaatakujemy łotra tylko 2-5 razy zwykle otrzymamy tylko rzadki przedmiot.