Какие-то непонятки с наградой

GanterON Выполнил задание, где было сказано - наберите 16 исследовательских баллов. Ну, я набрал 22. Отправил скриншот и мне отказали в награде. Неужели им именно 16 нужно? Не больше ни меньше?

deryte у меня тоже самая ситуация

seregaru Тоже самое. Говорят, типо, не регался. Хотя регался строго по ссылке.

GanterON Кажется, нас наёбывают, господа.





yougfscrush Ну ты должен был зарегаться на тот и-мейл, на котором у тебя зареган аккаунт в gamehag, это во-первых. Во-вторых, нуно кроме скриншота выполненной цели, отправить ещё скриншот твоего аккаунта в приложении, в котором будет видем твой и-мейл и никнейм, вроде всё

LavTxa1 22 FEBRUARY 2018 22:06353