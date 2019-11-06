Дешевые и крутые скины из CS:GO

CoiriNight

AWP | Гадюка (от 1.1$)

SSG 08 | Пучина (от 0.41$)

G3SG1 | Жало (от 0.39$)

SCAR-20 | Генератор (от 0.39$)

AUG | Квадрант (от 0.10$)

M4A1-S | Взгляд в прошлое (от 0.83$) M4A1-S | Кровавый тигр (от 1.91$) либо M4A1-S | Брифинг (от 1.91$)

AK-47 | Элитное снаряжение (от 1.91$) либо AK-47 | Изумрудные заветки (от 1.91$)

Galil AR | Леденец ( от 0.30$)

FAMAS | Нейронная сеть (от 0.86$)

SG 553 | Фантом (от 0.86$)

Glock-18 | Горелка Бунзена (от 0.18$)

USP-S | Неисправность (от 1.86$)

CZ75-Auto | Поул-позиция ( от 0.35$)

Револьвер R8 | Кровавая паутина ( от 0.18$)

Desert Eagle | Послание коринфянам (от 1$)

Dual Berettas | Королевская чета (от 0.34$)

Five-SeveN | Неистовый даймё (от 0.14$)

P250 | Валентность (от 0.19$)

Tec-9 | Возвращение ( от 0.49$)

MAC-10 | Океанские мотивы (от 0.10$)

MP7 | Анодированная синева (от 0.39$)

P2000 | Океанские мотивы (от 0.11$)

MP9 | Закат (от 1$)

P90 | Воин дорог (от 0.69$)

ПП-19 Бизон | Осирис (от 0.30$)

UMP-45 | Облучение (от 0.40$)

Nova | Ядозуб (от 0.36$)

XM1014 | Времена года (от 0.52$)

MAG-7 | Жар (от 0.43$)

Sawed-Off | В центре внимания (от 0.59$)

M249 | Космический воитель ( от 0.5$)

// Напишите в комментарии свой скин и за сколько вы его взяли.Прошу не хейтить что не все написал, а только те которые мне понравились лично)