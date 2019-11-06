Дешевые и крутые скины из CS:GO

AWP | Гадюка (от 1.1$)
SSG 08 | Пучина (от 0.41$)
G3SG1 | Жало (от 0.39$)
SCAR-20 | Генератор (от 0.39$)
AUG | Квадрант (от 0.10$)
M4A1-S | Взгляд в прошлое (от 0.83$) M4A1-S | Кровавый тигр (от 1.91$) либо M4A1-S | Брифинг (от 1.91$)
AK-47 | Элитное снаряжение (от 1.91$) либо AK-47 | Изумрудные заветки (от 1.91$)
Galil AR | Леденец ( от 0.30$)
FAMAS | Нейронная сеть (от 0.86$)
SG 553 | Фантом (от 0.86$)
Glock-18 | Горелка Бунзена (от 0.18$)
USP-S | Неисправность (от 1.86$)
CZ75-Auto | Поул-позиция ( от 0.35$)
Револьвер R8 | Кровавая паутина ( от 0.18$)
Desert Eagle | Послание коринфянам (от 1$)
Dual Berettas | Королевская чета (от 0.34$)
Five-SeveN | Неистовый даймё (от 0.14$)
P250 | Валентность (от 0.19$)
Tec-9 | Возвращение ( от 0.49$)
MAC-10 | Океанские мотивы (от 0.10$)
MP7 | Анодированная синева (от 0.39$)
P2000 | Океанские мотивы (от 0.11$)
MP9 | Закат (от 1$)
P90 | Воин дорог (от 0.69$)
ПП-19 Бизон | Осирис (от 0.30$)
UMP-45 | Облучение (от 0.40$)
Nova | Ядозуб (от 0.36$)
XM1014 | Времена года (от 0.52$)
MAG-7 | Жар (от 0.43$)
Sawed-Off | В центре внимания (от 0.59$)
M249 | Космический воитель ( от 0.5$)
// Напишите в комментарии свой скин и за сколько вы его взяли.Прошу не хейтить что не все написал, а только те которые мне понравились лично)
Лично мне нравится больше всего USP-S | Неисправность (от 1.86$) и M4A1-S | Взгляд в прошлое (от 0.83$). Они самые красивые по моему мнению и цветовая гамма одинаковая
У меня юсп закрученый (после полевых) стоит где-то 1.2$