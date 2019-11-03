Rain

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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
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Как поднять звание CS:GO

GoMak_GG avatar

GoMak_GG

November 3, 2019 at 06:04 PM

Привет, я Данил. И я расскажу тебе о том как я поднял суприм в мм. -Много играть с ботами. -Тренировать аим. -Научиться занимать, играть one tap, и т. д. -Играть на картах со стандартными приложениями игроков
Farest avatar

Farest

November 3, 2019 at 07:40 PM

Играть в тиме с друзьями в мм
Inkog200 avatar

Inkog200

November 4, 2019 at 03:52 AM

В 2014 году пользователь Steam под ником RetriButioN поделился обширными наблюдениями по итогам работы с рангами нескольких аккаунтов. Он предположил, что распределение рангов происходит в конце каждого раунда: система предопределяет победителя на основе рейтингов всех участвующих игроков. Этот вариант объяснил бы, почему у некоторых пользователей после проигрыша ранг повысился. Шанс подобного невероятно низок, но неожиданные изменения рангов иногда случаются.

Тем не менее, этот факт вряд ли можно считать безусловным доказательством работы системы по раундам, так как на ранг влияют и внешние факторы (например, удаление прошлых игр из-за обнаруженного читера). Это может объяснить особенно странные события типа снижения ранга после победы 16-0.

RetriButioN также утверждает, что единственным аспектом, влияющим на рейтинг, помимо побед и поражений в раундах, является присуждение статуса «самого ценного игрока» (MVP). Основанием для этого заявления послужило использование консольной команды «developer 1», которая выводит на экран число рейтинга. По опыту RetriButioN, оно меняется после окончания раунда и присуждения MVP. Однако Valve опровергла эти слухи, заявив, что данные, хранящиеся на стороне пользователя, не влияют на ранг. Но есть шанс, что, раз MVP играл роль раньше, то он учитывается и сейчас.

Пользователь реддита dob_bobbs также высказал свои мысли о принципах работы системы Glicko-2. Он предположил, что высокая нестабильность ранга может ограничивать количество очков, которое игрок может приобрести или потерять. Эта догадка основана на том, что у игрока может быть полоса неудачных матчей, не указывающих на его непосредственный навык, и системе может понадобиться время, чтобы определить среднее значение.
GoMak_GG avatar

GoMak_GG

November 4, 2019 at 02:37 PM

Ага, верно. Пишите сюда как самииподнимали звание. Тактики нави? :D
_Nek1t_ avatar

_Nek1t_

November 4, 2019 at 02:50 PM

Лучше играть с друзьями ,а не идти в мм в одиночку + и правда надо много тренироваться
chim_b_cu avatar

chim_b_cu

November 4, 2019 at 02:51 PM

Выйгрывать мм или напарники

jfvudgvcr avatar

jfvudgvcr

November 5, 2019 at 12:55 AM

Играть в тиме. Купить буст. ¯\_(ツ)_/¯
kenobabe avatar

kenobabe

November 5, 2019 at 04:56 AM

Пойти в ММ с друзьями, у которых звание высокое или они хорошо играют
qvzabaol avatar

qvzabaol

November 5, 2019 at 09:59 AM

изи просто играть
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