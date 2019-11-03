Как поднять звание CS:GO

Inkog200

В 2014 году пользователь Steam под ником RetriButioN поделился обширными наблюдениями по итогам работы с рангами нескольких аккаунтов. Он предположил, что распределение рангов происходит в конце каждого раунда: система предопределяет победителя на основе рейтингов всех участвующих игроков. Этот вариант объяснил бы, почему у некоторых пользователей после проигрыша ранг повысился. Шанс подобного невероятно низок, но неожиданные изменения рангов иногда случаются.



Тем не менее, этот факт вряд ли можно считать безусловным доказательством работы системы по раундам, так как на ранг влияют и внешние факторы (например, удаление прошлых игр из-за обнаруженного читера). Это может объяснить особенно странные события типа снижения ранга после победы 16-0.



RetriButioN также утверждает, что единственным аспектом, влияющим на рейтинг, помимо побед и поражений в раундах, является присуждение статуса «самого ценного игрока» (MVP). Основанием для этого заявления послужило использование консольной команды «developer 1», которая выводит на экран число рейтинга. По опыту RetriButioN, оно меняется после окончания раунда и присуждения MVP. Однако Valve опровергла эти слухи, заявив, что данные, хранящиеся на стороне пользователя, не влияют на ранг. Но есть шанс, что, раз MVP играл роль раньше, то он учитывается и сейчас.



Пользователь реддита dob_bobbs также высказал свои мысли о принципах работы системы Glicko-2. Он предположил, что высокая нестабильность ранга может ограничивать количество очков, которое игрок может приобрести или потерять. Эта догадка основана на том, что у игрока может быть полоса неудачных матчей, не указывающих на его непосредственный навык, и системе может понадобиться время, чтобы определить среднее значение.