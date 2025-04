Style gry w World of Tanks

MacioWot102

Witam wszystkich wielokrotnie spotykamy się na tym jak i na innych forach z pytaniami jak grać by być dobrym graczem, może nie jestem przykładem dobrego gracza, aczkolwiek wyjaśnię wam w kilkunastu prostych zdaniach jak grać, aby gra była satysfakcjonująca dla was i waszych kolegów na polach bitew. Po pierwsze i najważniejsze World of Tanks jest grą DRUŻYNOWĄ, składającą się z dwóch drużyn po 15 czołgów w każdej. Do wyboru mamy 3 rodzaje rozgrywek losowych i na nich się skupimy: 1. bitwa standardowa, w której obie drużyny posiadają własne bazy celem tej rozgrywki jest zniszczyć wszystkie czołgi przeciwnika lub przejąć jego bazę; 2. bitwa spotkaniowa, w której występuje jedna baza a zadaniem graczy jest przejąć bazę lub zniszczyć czołgi przeciwnika; 3. szturm, rozgrywka w której jedna drużyna szturmuje bazę drużyny przeciwnej W tych rozgrywkach gracz ma do wyboru 5 rodzajów broni pancernej należącej do poniższej grupy pojazdów w 7 nacjach na 10 poziomach (tierach): - czołgi lekkie „Light Tanks”, przeznaczono do prowadzenia rozpoznania pola walki we wstępnym etapie rozgrywki, a następnie wsparci sił natarcia oraz osłony zaplecza bojowego czyli artylerii oraz bazy. Charakteryzują się durzą prędkością i zwinnością oraz dobrym kamuflażem i zasięgiem widzenia, jednocześnie pozbawione pancerza i posiadające działa o małej penetracji, zalecane dla doświadczonych graczy. - czołgi średnie „Medium Tanks”, czołgi wsparcia, których zadaniem jest bezpośrednie wspieranie czołgów ciężkich oraz niszczenie pojedynczych czołgów przeciwnej drużyny, które próbują przedostać się w rejon naszej bazy. Charakteryzują się dobrą celnością i penetracją, czołgi o dobrej zwinności i prędkości, zalecane dla doświadczonych graczy. - czołgi ciężkie „Heavy Tanks”, podstawowe czołgi w grze przeznaczone do bezpośrednich starć z czołgami przeciwnika, na ogół czołgi powolne chrakteryzujące się dobrym pancerzem i zadawaniem dużych obrażeń, posiadające dobra penetrację ale o średniej celności, zalecane dla graczy poczatkujących. - niszczyciele czołgów „Tank Destroyers”, typowe czołgi drugo liniowe mające za zadanie bezpośrednie wspieranie działań głównych sił natarcia oraz obronę bazy, czołgi charakteryzujące się dużą siłą rażenia jaki i penetracją na ogół czołgi powolne i bez wieżowe o małych wychyłach dział z dobrym kamuflażem. - artyleria „Artillery - SPG”, działa samobieżne o dużej sile rażenia, których zadaniem jest niszczenie atakujących czołgów drużyny przeciwnej na dużych odległościach, są na ogół powolne o małej celności i długim czasie celowania i przeładunku, charakteryzują się dalekim zasięgiem strzału jaki i dużymi obrażeniami, zalecane dla doświadczonych graczy. Pozostałe tryby rozgrywek wyjaśnię w innym poradniku, jeżeli będziecie zainteresowani. Gra World of Tanks posiada dość prosta mechanikę co powoduje irytację u graczy głównie słabych i częste pytania DALCZEGO JA jestem w drużynie z pomidorami, a w drugiej są koksy? Odpowiedz jest prosta jeżeli jesteś słabym graczem gra częściej losuje Cię do drużyny, która na podstawie XVM daje Wam marne szanse na wygraną. Pamiętajcie: XVM nie jest wyrocznią chociaż pokazuje stan umiejętności graczy, nie zawsze przekłada się to na konkretna bitwę. To, że jesteście w drużynie o małym doświadczeniu lub niskich umiejętnościach umożliwia Wam wykazanie się waszymi umiejętnościami, ponieważ jesteście w stanie zadać większą ilość obrażeń niż wasi koledzy z drużyny, co powoduje wzrost waszej wydajności i WN8 niezależnie od wyniku bitwy. Zadane obrażenia przekładają się również na wasze zarobki i zdobyte doświadczenie. Więc wykorzystajcie to i nie odpuszczajcie sobie tej rozgrywki już na jej starcie, nie gińcie w pierwszej minucie bitwy, ale zachowajcie się rozważnie i grajcie tak aby wygrać. Kolejna sprawa zawsze starajcie się wspierać kolegów z drużyny niezależnie od tego, czy grają z Wami w plutonie, czy nie bo liczy się każdy czołg, który pozostał w bitwie. Nigdy nie pomijajcie czołgów przeciwnika, które mają zbyt małą ilość punktów życia, aby oddać strzał bo szkoda kosztownej amunicji, pamiętajcie, że ten czołg może zniszczyć was lub kolegę z drużyny. W momencie kiedy przeciwnik przejmuje twoją bazę nie czekaj, aż któryś z kolegów pojedzie zbić tzw. CAPa, lecz sam udaj się do bazy i zadecyduj o dalszym przebiegu bitwy. Zawsze obserwujcie mini mapę to ona przedstawia całokształt rozgrywki i to, które pojazdy przeciwnika zostały podświetlone i gdzie się znajdują. Zawsze starajcie się niszczyć pojazdy stanowiące największe zagrożenie czyli czołgi lekkie, działa samobieżne oraz niszczyciele czołgów, stanowią one cele priorytetowe. Podczas rozgrywki w plutonie starajcie się tworzyć plutony 3 osobowe właściwie dobierając typ czołgów ich tier oraz przeznaczenie. Na przykład grając artylerią lub niszczycielami dobrze jest mieć w plutonie czołg lekki, który będzie podświetlał wam cele. W grze najważniejszym elementem jest czołg i jego załoga oraz dodatkowe moduły, więc warto grać czołgami, na których osiągasz dobre wyniki, a pewnie każdy ma takie na których idzie mu lepiej, nie starajcie się gonić za wysokimi tierami, wręcz odwrotnie starajcie się szkolić załogę do poziomu osiągniecia kolejnych umiejętności, a następnie przenoście ją na kolejny czołg. Ponieważ czym załoga posiada wyższe umiejętności ty łatwiej gra się danym czołgiem. Starajcie się wykorzystywać wolne doświadczenie do rozwijania czołgu oraz zaopatrzcie się we właściwe moduły i wyposażenie zanim wyjedziecie nim na pole bitwy, czołg stokowy jest łatwym celem dla przeciwnika.. World of tanks i jego tajemnice: Wielokrotnie w grze spotykamy się z efektami strzałów bez penetracji tzw za zero, lub przenikaniem przez pojazdy oraz od czołgów. Sytuacja ta wynika z kilku elementów składających się na mechanikę gry oraz charakterystyk poszczególnych czołgów, są to miedzy innymi: - ograniczonej powierzchniowo mapy oraz czasu rozgrywki, gdyby wszystkie czołgi były widoczne po starcie bitwy to rozgrywka polegała by na strzelaniu w miejscu jeden do drugiego, a jej czas uwarunkowany byłby tym kto szybciej wystrzeli. - czas celowania, celność działa oraz jego penetracja to jest kluczowy element problemu w zależności od tych trzech elementów oraz waszej cierpliwości i znajomości słabych punktów czołgów zależy ilość zadawanych przez was obrażeń. Zawsze starajcie się skupić dobrze celownik i upewnijcie się, iż w momencie strzału nie macie zbyt wysokiego pingu (LAGa) oraz że na linii strzału miedzy wami, a pojazdem przeciwnika nie ma przeszkody. - gracz, czyli prosto ujmując Wy, a dokładniej mówiąc wasza cierpliwość, umiejętność gry zespołowej, doświadczenie w grze i znajomość jej zasad oraz przewidywalność. Starajcie się obserwować to co dzieje się wokół waszego czołgu ale nie zapominajcie o minimapie to ona przedstawia całość rozgrywki oraz upewniajcie się jakie macie wsparcie, czyli ilu graczy pozostało w rozgrywce. Nigdy nie bójcie się użyć amunicji premium tzw. Golda, bo czasem od tej decyzji zależy wynik waszej bitwy. Nie zawsze da się zarobić na bitwie, ale musicie podjąć decyzje CZY CHCE BYĆ DOBRYM GRACZEM CZY NIE. Założenia Wargaming.net są proste jak najlepiej sprzedać swój produkt, więc nie doszukujcie się teorii spiskowych lub złych zamiarów WG, to wy odpowiadacie za swój styl gry i umiejętności, wystarczy że zapoznacie się z mapami, przeznaczeniem poszczególnych typów czołgów w grze, bo nawet najlepszy niszczyciel czołgów, czy artyleria jest bezużyteczna bez właściwego rozpoznania pola walki czyli czołgów lekkich. Więc zastanów się czy gra Lightami lub artylerią jest dla ciebie dobrym rozpoczęciem przygody z World of Tanks. Na zakonczenie jedna sprawa nie sugerujcie sie filmikami na youtube poniewaz tam pokazywane sa na ogol dobre bitwy i dobrzy gracze wy sami musicie wypracowac swoj styl gry. Pozdrawiam i zycze milej zabawy w World of Tanks.