Rain

Gem33

AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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Версия Лайт топ

TheNilex avatar

TheNilex

October 17, 2019 at 03:53 PM

Очень понравилась + бесплатно
A1337 avatar

A1337

October 17, 2019 at 09:23 PM

Да , я тоже установил ее и играю сейчас
Нравится
talancev avatar

talancev

October 17, 2019 at 09:35 PM

Ну для тех, у кого нету денег на обычный пабг, конечно да
legim1 avatar

legim1

October 20, 2019 at 11:34 AM

я купил пубг и вішла версия лайт и все друзя начали играть в лайт

Superlimax68 avatar

Superlimax68

October 23, 2019 at 02:48 PM

Крутая игра
greed2 avatar

greed2

October 23, 2019 at 07:45 PM

Отличная игра
montig avatar

montig

October 28, 2019 at 12:39 PM

не топ, но сойдет
Arsen4ik228 avatar

Arsen4ik228

October 29, 2019 at 02:00 PM

согласен
Andr_lyu000 avatar

Andr_lyu000

October 31, 2019 at 12:46 AM

Ну разрабы постарались сделать так чтобы каждый даже слабый телефон с маленьким количеством памяти мог тянуть игру респект
lexa_kip_ avatar

lexa_kip_

October 31, 2019 at 07:15 AM

а лайт версии тоже свои приколы. конечно же для слабых пк хорошо. и для игроков, которые хотят научиться хорошо играть в большой пабг как тренировка. отдача легче контролируется чем в большом пабге. противника проще заметить. вообем топчик
3madMax2005 avatar

3madMax2005

October 31, 2019 at 11:18 AM

апарпаоапрапрпварвпаправепапвапрапровпаварпваппвапаеврвпаар
3madMax2005 avatar

3madMax2005

October 31, 2019 at 11:18 AM

вавававпа
3madMax2005 avatar

3madMax2005

October 31, 2019 at 11:19 AM

вааыавыа
3madMax2005 avatar

3madMax2005

October 31, 2019 at 11:19 AM

ывавыаываыва
3madMax2005 avatar

3madMax2005

October 31, 2019 at 11:19 AM

ываыва
DanilaK avatar

DanilaK

November 5, 2019 at 12:10 PM

Согласен
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