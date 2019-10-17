Версия Лайт топ

TheNilex Очень понравилась + бесплатно

A1337 Да , я тоже установил ее и играю сейчас

Нравится

talancev Ну для тех, у кого нету денег на обычный пабг, конечно да

legim1 я купил пубг и вішла версия лайт и все друзя начали играть в лайт





Superlimax68 Крутая игра

greed2 Отличная игра

montig не топ, но сойдет

Arsen4ik228 согласен

Andr_lyu000 Ну разрабы постарались сделать так чтобы каждый даже слабый телефон с маленьким количеством памяти мог тянуть игру респект

lexa_kip_ а лайт версии тоже свои приколы. конечно же для слабых пк хорошо. и для игроков, которые хотят научиться хорошо играть в большой пабг как тренировка. отдача легче контролируется чем в большом пабге. противника проще заметить. вообем топчик

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