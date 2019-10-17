Версия Лайт топ

Очень понравилась + бесплатно
Да , я тоже установил ее и играю сейчас
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Ну для тех, у кого нету денег на обычный пабг, конечно да
я купил пубг и вішла версия лайт и все друзя начали играть в лайт
Ну разрабы постарались сделать так чтобы каждый даже слабый телефон с маленьким количеством памяти мог тянуть игру респект
а лайт версии тоже свои приколы. конечно же для слабых пк хорошо. и для игроков, которые хотят научиться хорошо играть в большой пабг как тренировка. отдача легче контролируется чем в большом пабге. противника проще заметить. вообем топчик
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