Как вам игрушка?

Как вам игра? Не пожалели своего времени на потраченную игру?
Не очень игра 4 из 5 баллов
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Игрушка норм мне понравилось но уровень набивал полтара часа
Ну не очень но лутше чем вадик хочет водки
Любитель серии, но эта игра с ней никак не связана. 2 из 5.
по началу как-то скучно и непонятно, но потом входишь в ритм этой игры и становится интересно
Как вам игра? Не пожалели своего времени на потраченную игру?
Если бушь пытаться играть без премиума, то будет просто плохо. Такая себе игра, рассчитана только на тянуть из тебя деньги
Очень крутая игруха особенно для олдов которые играли в старую стронхолд
Неплохая игруля, поиграть можно