Как вам игрушка?

Archi113 Как вам игра? Не пожалели своего времени на потраченную игру?

Reproix Не очень игра 4 из 5 баллов

_35512 Спам спам спам вечный спам спам спам вечный спам спам спам без конца



_35512 Игрушка норм мне понравилось но уровень набивал полтара часа



TheNilex не очень

_35512 Да такое



ypal007 аригинал лутше

Yaroslawvw афигенна

NOOB_112233 ну так себе

AkkepMaH Не очень, много ереси

DeVolter класс хорошая советую

Klamffy Ну не очень но лутше чем вадик хочет водки

Joryan Любитель серии, но эта игра с ней никак не связана. 2 из 5.

seregaru шлак, 1 из 5.

Zilood Говно 2/10

Bogdan13_13_13 Норм такая игра

Rekstri по началу как-то скучно и непонятно, но потом входишь в ритм этой игры и становится интересно

boberbv Как вам игра? Не пожалели своего времени на потраченную игру?

ZatoYaKto Нормально

LerkaYarmolik Если бушь пытаться играть без премиума, то будет просто плохо. Такая себе игра, рассчитана только на тянуть из тебя деньги





DedMorehod Очень крутая игруха особенно для олдов которые играли в старую стронхолд





_45858 Мгра мне нравится

DanchikEnter005 Неплохая игруля, поиграть можно

TheDana вроди норм