Как вам игрушка?

Hamazaki1991
Hamazaki1991
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hanfred
hanfred
Gem32
guilerhukas
guilerhukas
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354480282
354480282
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لانا الشمري
لانا الشمري
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guilerhukas
guilerhukas
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
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guilerhukas
guilerhukas
Gem2
guilerhukas
guilerhukas
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begallicintia
begallicintia
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viperlegend266
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guilerhukas
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anthonyalejandro.1991
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sworddog
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guilerhukas
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Gem14
finnhoyer
finnhoyer
Gem4,193
finnhoyer
finnhoyer
Gem6,290
Rain

Gem33

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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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Как вам игрушка?

Archi113 avatar

Archi113

October 14, 2019 at 04:28 PM

Как вам игра? Не пожалели своего времени на потраченную игру?
Reproix avatar

Reproix

October 15, 2019 at 09:13 AM

Не очень игра 4 из 5 баллов
_35512 avatar

_35512

October 18, 2019 at 03:45 PM

Спам спам спам вечный спам спам спам вечный спам спам спам без конца
_35512 avatar

_35512

October 18, 2019 at 03:46 PM

Игрушка норм мне понравилось но уровень набивал полтара часа
TheNilex avatar

TheNilex

October 18, 2019 at 05:35 PM

не очень
_35512 avatar

_35512

October 18, 2019 at 07:50 PM

Да такое
ypal007 avatar

ypal007

October 18, 2019 at 08:07 PM

аригинал лутше
Yaroslawvw avatar

Yaroslawvw

October 21, 2019 at 09:09 PM

афигенна
NOOB_112233 avatar

NOOB_112233

October 23, 2019 at 12:45 AM

ну так себе
AkkepMaH avatar

AkkepMaH

October 23, 2019 at 10:16 AM

Не очень, много ереси
DeVolter avatar

DeVolter

November 1, 2019 at 08:49 PM

класс хорошая советую
Klamffy avatar

Klamffy

November 3, 2019 at 09:22 PM

Ну не очень но лутше чем вадик хочет водки
Joryan avatar

Joryan

November 13, 2019 at 06:26 PM

Любитель серии, но эта игра с ней никак не связана. 2 из 5.
seregaru avatar

seregaru

November 13, 2019 at 09:25 PM

шлак, 1 из 5.
Zilood avatar

Zilood

November 13, 2019 at 10:12 PM

Говно 2/10
Bogdan13_13_13 avatar

Bogdan13_13_13

November 14, 2019 at 12:20 AM

Норм такая игра
Rekstri avatar

Rekstri

November 14, 2019 at 03:19 PM

по началу как-то скучно и непонятно, но потом входишь в ритм этой игры и становится интересно
boberbv avatar

boberbv

November 18, 2019 at 12:56 PM

Как вам игра? Не пожалели своего времени на потраченную игру?
ZatoYaKto avatar

ZatoYaKto

November 22, 2019 at 12:49 AM

Нормально
LerkaYarmolik avatar

LerkaYarmolik

December 1, 2019 at 04:02 AM

Если бушь пытаться играть без премиума, то будет просто плохо. Такая себе игра, рассчитана только на тянуть из тебя деньги

DedMorehod avatar

DedMorehod

December 1, 2019 at 09:56 PM

Очень крутая игруха особенно для олдов которые играли в старую стронхолд

_45858 avatar

_45858

February 9, 2020 at 03:19 PM

Мгра мне нравится
DanchikEnter005 avatar

DanchikEnter005

February 9, 2020 at 04:15 PM

Неплохая игруля, поиграть можно
TheDana avatar

TheDana

February 10, 2020 at 11:25 PM

вроди норм
MrWh124 avatar

MrWh124

February 13, 2020 at 07:38 PM

Залипау 2 года в нее
12
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