Вдоначено ли у вас 5$ в Стим

лично у меня нет. а у вас?
Я не донатил, я через прогу Clickloot выполнил задание и получил подарочную карут в стим
Повезло с заказом, он был простой и платили много. Заказ был на 8700 монет и нужно было в игре 10 уровень получить
Я за день сделал заказ и на следующий день уже получил подарочную карту на 5 долларов
Если кто захочет установить то можете ввести мой реф. код byblik9029
Там 1000 монет = 1 доллару и если постораться то можно насобирать на какой-то скин за 5 долларов
Я вывел AWP Phobos и M4A1-S FlashBack
Сейчас собираю на USP-S FlashBack
За реф код кстати дают 250 монет которые равны 25 центам. Прога реально годная, а в таких как это сложно на что то насобирать.
у меня инвентарь на рублей 700 + ещё с этого сайта скоро будет 5 евро