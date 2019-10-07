Rain

Gem124

unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
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unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
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Вдоначено ли у вас 5$ в Стим

bsolos_ avatar

bsolos_

October 7, 2019 at 10:30 PM

лично у меня нет. а у вас?
Leha100802 avatar

Leha100802

October 7, 2019 at 11:03 PM

ВДОНАЧЕНО)
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 8, 2019 at 02:30 AM

Я не донатил, я через прогу Clickloot выполнил задание и получил подарочную карут в стим
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 8, 2019 at 02:31 AM

Повезло с заказом, он был простой и платили много. Заказ был на 8700 монет и нужно было в игре 10 уровень получить
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 8, 2019 at 02:32 AM

Я за день сделал заказ и на следующий день уже получил подарочную карту на 5 долларов
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 8, 2019 at 02:32 AM

Если кто захочет установить то можете ввести мой реф. код byblik9029
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 8, 2019 at 02:33 AM

Там 1000 монет = 1 доллару и если постораться то можно насобирать на какой-то скин за 5 долларов
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 8, 2019 at 02:34 AM

Я вывел AWP Phobos и M4A1-S FlashBack
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 8, 2019 at 02:35 AM

Сейчас собираю на USP-S FlashBack
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 8, 2019 at 02:36 AM

За реф код кстати дают 250 монет которые равны 25 центам. Прога реально годная, а в таких как это сложно на что то насобирать.
Mafin_3 avatar

Mafin_3

October 9, 2019 at 12:55 PM

нит нит нит
hackertrava avatar

hackertrava

October 9, 2019 at 02:30 PM

Чуть больше (около 20$)

Dismals avatar

Dismals

October 15, 2019 at 09:22 PM

конечно вдонено
enkeli avatar

enkeli

October 15, 2019 at 09:24 PM

ясен пень
ghost2113 avatar

ghost2113

October 15, 2019 at 10:20 PM

нет я бомж)

Sonydance avatar

Sonydance

October 17, 2019 at 02:52 AM

300 рублей вроде немного
Panda17 avatar

Panda17

October 17, 2019 at 11:50 AM

у меня инвентарь на рублей 700 + ещё с этого сайта скоро будет 5 евро
Buffy91 avatar

Buffy91

October 17, 2019 at 01:14 PM

канеш)
MA4002575 avatar

MA4002575

October 17, 2019 at 11:29 PM

Конечно же нет
m1mbel avatar

m1mbel

October 18, 2019 at 01:18 PM

да, естественно
chijastir avatar

chijastir

October 18, 2019 at 01:42 PM

Нет, я бомж
s1lif avatar

s1lif

October 18, 2019 at 04:23 PM

АЙМ МАЖОР ДА

RoGhoulGamer avatar

RoGhoulGamer

October 18, 2019 at 11:55 PM

нитт.)
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Вдоначено ли у вас 5$ в Стим - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag