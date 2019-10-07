Вдоначено ли у вас 5$ в Стим

bsolos_ лично у меня нет. а у вас?

Leha100802 ВДОНАЧЕНО)

Byblik1337 Я не донатил, я через прогу Clickloot выполнил задание и получил подарочную карут в стим

Byblik1337 Повезло с заказом, он был простой и платили много. Заказ был на 8700 монет и нужно было в игре 10 уровень получить

Byblik1337 Я за день сделал заказ и на следующий день уже получил подарочную карту на 5 долларов

Byblik1337 Если кто захочет установить то можете ввести мой реф. код byblik9029

Byblik1337 Там 1000 монет = 1 доллару и если постораться то можно насобирать на какой-то скин за 5 долларов

Byblik1337 Я вывел AWP Phobos и M4A1-S FlashBack

Byblik1337 Сейчас собираю на USP-S FlashBack

Byblik1337 За реф код кстати дают 250 монет которые равны 25 центам. Прога реально годная, а в таких как это сложно на что то насобирать.

Mafin_3 нит нит нит

hackertrava Чуть больше (около 20$)





Dismals конечно вдонено

enkeli ясен пень

ghost2113 нет я бомж)





Sonydance 300 рублей вроде немного

Panda17 у меня инвентарь на рублей 700 + ещё с этого сайта скоро будет 5 евро

Buffy91 канеш)

MA4002575 Конечно же нет

m1mbel да, естественно

chijastir Нет, я бомж

s1lif АЙМ МАЖОР ДА



