CS:GO или Warface.

Я не могу дать точного ответа так как в КС оружие бесплатное и решает только скил, а в Warface решает донат, но графон и геймплей на высшем уровне. Буду рад почитать ваши комменты.
ксго потому что там есть ак-47
Кс, так как Warface больше донатный
кс го лутшево во сяком чем эта помойка
Конечно кс го, какой смысл играть против передонатившихся парней
Здесь дело вкуса) Варфейс - относительно новая игра с огромным количеством современных элементов(и, как следствие, режимов), КС - игра в традиционном стиле, которая держит марку в своей области уже более 15 лет. Т.о. это два разных класса игр... и каждая хороша в своем - сравнению не подлежат!
Ну типа мое личное мнение что обе игры хороши, но я больше предпочитаю кс го потому что это более киберспортивная игра, взять в пример тот же варфейс - это игра просто с кучей доната и абсолютно не киберспортивная, очень динамичная.
CS:GO , сейчас я играл в Warface , и могу сказать : В Warface красивый графон , но убогая физика , в плотную со снайперки ты можешь не попасть , а в прыжке с прицелом отдачи 0
и то и то. Не могу определиться
И то и другое пробовала.В Варфейсе графика классная,а в КС болше возможнейстей не прибегая к донату.Правда шутеры впринципе мне плохо даются)Но наверное лучше всё же кс.
ксго там играть приятнее и сложнее