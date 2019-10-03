CS:GO или Warface.

forus138 Я не могу дать точного ответа так как в КС оружие бесплатное и решает только скил, а в Warface решает донат, но графон и геймплей на высшем уровне. Буду рад почитать ваши комменты.

Maksgshshd Ок он щщог

Vlad_11789 ксго потому что там есть ак-47

zeus_3 кс го лучше и популярнее

RusTik122 CS:GO

Shinek Кс, так как Warface больше донатный

kravets17 Ксго, ибо привычка

redit56 кс го лутшево во сяком чем эта помойка

Ayanok0ji Конечно кс го, какой смысл играть против передонатившихся парней

dikokid1 Здесь дело вкуса) Варфейс - относительно новая игра с огромным количеством современных элементов(и, как следствие, режимов), КС - игра в традиционном стиле, которая держит марку в своей области уже более 15 лет. Т.о. это два разных класса игр... и каждая хороша в своем - сравнению не подлежат!

docmoc4 CS:GO полный ОТСТОЙ

044yakata Ну типа мое личное мнение что обе игры хороши, но я больше предпочитаю кс го потому что это более киберспортивная игра, взять в пример тот же варфейс - это игра просто с кучей доната и абсолютно не киберспортивная, очень динамичная.

Norti_UwU го спамить шучу

sharap123a варфейс круче





sharap123a акто как думает





sharap123a я за вафейс

S0N1k Кс го лучше для меня

slyskov10 кс го на 1 месте





_35778 CS:GO , сейчас я играл в Warface , и могу сказать : В Warface красивый графон , но убогая физика , в плотную со снайперки ты можешь не попасть , а в прыжке с прицелом отдачи 0

eyver конечно же КС ГО

Strelok_Swobody и то и то. Не могу определиться





dimonbender Котра поди?!

Softik_Oyvey кска лучше

foxy_rush И то и другое пробовала.В Варфейсе графика классная,а в КС болше возможнейстей не прибегая к донату.Правда шутеры впринципе мне плохо даются)Но наверное лучше всё же кс.