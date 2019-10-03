Rain

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Back to Warface

CS:GO или Warface.

forus138 avatar

forus138

October 3, 2019 at 05:02 PM

Я не могу дать точного ответа так как в КС оружие бесплатное и решает только скил, а в Warface решает донат, но графон и геймплей на высшем уровне. Буду рад почитать ваши комменты.
Maksgshshd avatar

Maksgshshd

October 3, 2019 at 06:48 PM

Ок он щщог
Vlad_11789 avatar

Vlad_11789

October 3, 2019 at 08:13 PM

ксго потому что там есть ак-47
zeus_3 avatar

zeus_3

October 3, 2019 at 09:00 PM

кс го лучше и популярнее
RusTik122 avatar

RusTik122

October 5, 2019 at 06:15 PM

CS:GO
Shinek avatar

Shinek

October 6, 2019 at 02:09 PM

Кс, так как Warface больше донатный
kravets17 avatar

kravets17

October 9, 2019 at 02:21 AM

Ксго, ибо привычка
redit56 avatar

redit56

October 9, 2019 at 02:23 PM

кс го лутшево во сяком чем эта помойка
Ayanok0ji avatar

Ayanok0ji

October 9, 2019 at 09:31 PM

Конечно кс го, какой смысл играть против передонатившихся парней
dikokid1 avatar

dikokid1

October 10, 2019 at 03:43 AM

Здесь дело вкуса) Варфейс - относительно новая игра с огромным количеством современных элементов(и, как следствие, режимов), КС - игра в традиционном стиле, которая держит марку в своей области уже более 15 лет. Т.о. это два разных класса игр... и каждая хороша в своем - сравнению не подлежат!
docmoc4 avatar

docmoc4

October 10, 2019 at 06:26 PM

CS:GO полный ОТСТОЙ
044yakata avatar

044yakata

October 10, 2019 at 07:37 PM

Ну типа мое личное мнение что обе игры хороши, но я больше предпочитаю кс го потому что это более киберспортивная игра, взять в пример тот же варфейс - это игра просто с кучей доната и абсолютно не киберспортивная, очень динамичная.
Norti_UwU avatar

Norti_UwU

October 10, 2019 at 08:56 PM

го спамить шучу
sharap123a avatar

sharap123a

October 10, 2019 at 11:15 PM

варфейс круче

sharap123a avatar

sharap123a

October 10, 2019 at 11:16 PM

акто как думает

sharap123a avatar

sharap123a

October 10, 2019 at 11:16 PM

я за вафейс
S0N1k avatar

S0N1k

October 12, 2019 at 12:21 AM

Кс го лучше для меня
slyskov10 avatar

slyskov10

October 12, 2019 at 09:59 AM

кс го на 1 месте

_35778 avatar

_35778

October 12, 2019 at 10:30 AM

CS:GO , сейчас я играл в Warface , и могу сказать : В Warface красивый графон , но убогая физика , в плотную со снайперки ты можешь не попасть , а в прыжке с прицелом отдачи 0
eyver avatar

eyver

October 12, 2019 at 02:04 PM

конечно же КС ГО
Strelok_Swobody avatar

Strelok_Swobody

October 12, 2019 at 06:04 PM

и то и то. Не могу определиться

dimonbender avatar

dimonbender

October 13, 2019 at 02:26 PM

Котра поди?!
Softik_Oyvey avatar

Softik_Oyvey

October 13, 2019 at 02:47 PM

кска лучше
foxy_rush avatar

foxy_rush

October 14, 2019 at 08:33 PM

И то и другое пробовала.В Варфейсе графика классная,а в КС болше возможнейстей не прибегая к донату.Правда шутеры впринципе мне плохо даются)Но наверное лучше всё же кс.
goulsts avatar

goulsts

October 15, 2019 at 11:55 AM

ксго там играть приятнее и сложнее
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