Что лучше брать на эко?

FeRoSs Что взять на эко раунд?

enot234 хз бро

enot234 автоматы

enot234 если ты крутой то нож флэха и дым

MaFley У меня сейчас 2 уровень, но я хочу набрать 3, потому чато хочу купить робуксы, незнаете как это

KorteZz За кт стоит брать только армор(то есть броню),так как на 1 раунде террористы чаще просто стреляют в тело,потому что с глока точность меньше в голову.За терров мб флешку и ложную тут на твой уже вкус

Pingvin250 Я умею с дигла стрелять вот и беру когда эко

Ar1enko за т армор брать?





Ar1enko или не над



Ar1enko беру и кажется нет смысла т.к в голову палят



Ar1enko ДОЛГО ОЧЕНЬ



AlexlSev Покупаю броню и с глоком рашиш а изи победа просто

dracte хз бро

slave_slave Броня + глок двачую!!!



marusia99 бгбщгнзщ8щгнлн

teawarriormagicdropru Ваш билет чё до