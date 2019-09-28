Rain

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Что лучше брать на эко?

FeRoSs avatar

FeRoSs

September 28, 2019 at 10:18 PM

Что взять на эко раунд?
enot234 avatar

enot234

September 28, 2019 at 10:35 PM

хз бро
enot234 avatar

enot234

September 28, 2019 at 10:36 PM

автоматы
enot234 avatar

enot234

September 28, 2019 at 10:36 PM

если ты крутой то нож флэха и дым
MaFley avatar

MaFley

September 28, 2019 at 11:50 PM

У меня сейчас 2 уровень, но я хочу набрать 3, потому чато хочу купить робуксы, незнаете как это
KorteZz avatar

KorteZz

September 29, 2019 at 02:57 AM

За кт стоит брать только армор(то есть броню),так как на 1 раунде террористы чаще просто стреляют в тело,потому что с глока точность меньше в голову.За терров мб флешку и ложную тут на твой уже вкус
Pingvin250 avatar

Pingvin250

September 29, 2019 at 03:53 AM

Я умею с дигла стрелять вот и беру когда эко
Ar1enko avatar

Ar1enko

September 29, 2019 at 06:38 PM

за т армор брать?

Ar1enko avatar

Ar1enko

September 29, 2019 at 06:38 PM

или не над
Ar1enko avatar

Ar1enko

September 29, 2019 at 06:38 PM

беру и кажется нет смысла т.к в голову палят
Ar1enko avatar

Ar1enko

September 29, 2019 at 06:40 PM

ДОЛГО ОЧЕНЬ
AlexlSev avatar

AlexlSev

September 29, 2019 at 06:46 PM

Покупаю броню и с глоком рашиш а изи победа просто
dracte avatar

dracte

September 29, 2019 at 07:10 PM

хз бро
slave_slave avatar

slave_slave

September 29, 2019 at 07:18 PM

Броня + глок двачую!!!
marusia99 avatar

marusia99

September 30, 2019 at 01:25 PM

бгбщгнзщ8щгнлн
teawarriormagicdropru avatar

teawarriormagicdropru

October 1, 2019 at 01:32 PM

Ваш билет чё до
TvoyGospodin avatar

TvoyGospodin

October 1, 2019 at 10:30 PM

Максимум броня и все, это же эко, значит не нужно покупать вещей на большую сумму
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Что лучше брать на эко? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag