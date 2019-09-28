Что лучше брать на эко?

если ты крутой то нож флэха и дым
У меня сейчас 2 уровень, но я хочу набрать 3, потому чато хочу купить робуксы, незнаете как это
За кт стоит брать только армор(то есть броню),так как на 1 раунде террористы чаще просто стреляют в тело,потому что с глока точность меньше в голову.За терров мб флешку и ложную тут на твой уже вкус
Я умею с дигла стрелять вот и беру когда эко
беру и кажется нет смысла т.к в голову палят
Покупаю броню и с глоком рашиш а изи победа просто
Максимум броня и все, это же эко, значит не нужно покупать вещей на большую сумму