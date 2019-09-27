Rain

Gem21

SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
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unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
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unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
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Back to Я, Феодал

стоит ли качать?

ne_patriot avatar

ne_patriot

September 27, 2019 at 02:38 PM

ваше мнение
Zzz_Maloy_666 avatar

Zzz_Maloy_666

September 27, 2019 at 02:43 PM

Скачать стоит. Игра классная. Ты просто посмотри обзор и сразу поймёшь.
logasy avatar

logasy

January 11, 2020 at 07:16 PM

Не знаю смотря какие у тебя вкуы
Enot_77710 avatar

Enot_77710

January 11, 2020 at 07:52 PM

мне кажется да
Enot_77710 avatar

Enot_77710

January 11, 2020 at 07:53 PM

игра по своему хороша
andreas118 avatar

andreas118

January 11, 2020 at 08:40 PM

Мне кажется да
Budilnik avatar

Budilnik

January 11, 2020 at 08:42 PM

нельзя выслать которкий коммент...
Budilnik avatar

Budilnik

January 11, 2020 at 08:43 PM

ладно, я просто буду фармить себе уровень
Budilnik avatar

Budilnik

January 11, 2020 at 08:43 PM

попрлдоропаорлдор
Budilnik avatar

Budilnik

January 11, 2020 at 08:43 PM

апждлорполдвв
Budilnik avatar

Budilnik

January 11, 2020 at 08:43 PM

ролдппппппптпсми
Budilnik avatar

Budilnik

January 11, 2020 at 08:43 PM

что то не фармится

Anonymous1585233448 avatar

Anonymous1585233448

March 26, 2020 at 08:14 PM

да стоит
Mr_Zamka avatar

Mr_Zamka

March 27, 2020 at 05:28 PM

Да стоит, ведь это отличная игра
qetaf334 avatar

qetaf334

March 27, 2020 at 05:30 PM

крутой гейм хак мне очень нравится спосибо
qetaf334 avatar

qetaf334

March 27, 2020 at 05:31 PM

крутой гейм хак мне очень нравится спосибо прикольно и круто
Omovim2020 avatar

Omovim2020

March 30, 2020 at 06:31 PM

не лутше 3із 10 бе фу уже 2 лвл
Zaha4 avatar

Zaha4

March 30, 2020 at 06:37 PM

artemkaplay avatar

artemkaplay

March 30, 2020 at 07:41 PM

На твой врук есле тебе нрав качай есле нет то иди поиграй роблокс либо кс го
DanilOstanin avatar

DanilOstanin

March 30, 2020 at 07:43 PM

Да скачай мне понравилась
DanilMishka325 avatar

DanilMishka325

March 30, 2020 at 07:50 PM

Бла бла бла бла бла бла бла
KoLoBoK_TeMa123 avatar

KoLoBoK_TeMa123

March 30, 2020 at 07:51 PM

плоилдпитлщитклдеиталвиткуитдлаитущшитащлит
deras321 avatar

deras321

March 30, 2020 at 08:30 PM

качать стоит. Игра классная. Ты просто посмотри обзор и сразу поймёшь.

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