стоит ли качать?

ne_patriot ваше мнение

Zzz_Maloy_666 Скачать стоит. Игра классная. Ты просто посмотри обзор и сразу поймёшь.

logasy Не знаю смотря какие у тебя вкуы

Enot_77710 мне кажется да

Enot_77710 игра по своему хороша

andreas118 Мне кажется да

Budilnik нельзя выслать которкий коммент...



Budilnik ладно, я просто буду фармить себе уровень



Budilnik попрлдоропаорлдор

Budilnik апждлорполдвв

Budilnik ролдппппппптпсми

Budilnik что то не фармится





Anonymous1585233448 да стоит

Mr_Zamka Да стоит, ведь это отличная игра

qetaf334 крутой гейм хак мне очень нравится спосибо

qetaf334 крутой гейм хак мне очень нравится спосибо прикольно и круто

Omovim2020 не лутше 3із 10 бе фу уже 2 лвл

Zaha4

artemkaplay На твой врук есле тебе нрав качай есле нет то иди поиграй роблокс либо кс го

DanilOstanin Да скачай мне понравилась

DanilMishka325 Бла бла бла бла бла бла бла

KoLoBoK_TeMa123 плоилдпитлщитклдеиталвиткуитдлаитущшитащлит