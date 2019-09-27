Скачать стоит. Игра классная. Ты просто посмотри обзор и сразу поймёшь.
Не знаю смотря какие у тебя вкуы
нельзя выслать которкий коммент...
ладно, я просто буду фармить себе уровень
Да стоит, ведь это отличная игра
крутой гейм хак мне очень нравится спосибо
крутой гейм хак мне очень нравится спосибо прикольно и круто
не лутше 3із 10 бе фу уже 2 лвл
На твой врук есле тебе нрав качай есле нет то иди поиграй роблокс либо кс го
Да скачай мне понравилась
Бла бла бла бла бла бла бла
плоилдпитлщитклдеиталвиткуитдлаитущшитащлит
качать стоит. Игра классная. Ты просто посмотри обзор и сразу поймёшь.