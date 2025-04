Que es lo malo de roblox para ustedes

A mi lo malo de roblox es que por una simple camiseta de algo de terror como el momo lo banean, entonces eso es lo que no me gusta

A mi no me gusta de roblox que le ponen tags a todo "####"

pues lo malo es roblox lo principal son los robux (para los que no tiene dinero v: ) como yo xd y lo otro es que los juegos son ya repetidos como haci son puros simuladores y eso aburre entrenar y entrenar no crean un juego de aventura bien bueno o si lo crean vale robux ;-;

Lo que no me gusto fueron los baneos injustos, como subir texturas que no tienen contenido inapropiado

drawblogs0

Lo que no me gusta es que te censuran los numero y como las palabras "Primero Segundo Tercero" etc. E igual es que no puedes poner nombre "te censuran".