Alguien juega free fire

este foro no es de pubg? xd

si bro yo tengo free fire y me llamo LuisGamerCra

este foro es de pubg no de free fire

PUBG me parece un juego increible al igual que free fire, pero me quedo con PUBG :3

no

ami no gusta parece el san andre creado en el 2002

Tiempotrollan

No a mi no me gusta esta chafa mejor el pubg