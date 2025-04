Czego mam zrobić zdjęcie w pierwszym zadaniu? Gdy wysyłam im screena statystyk to go odrzucają

Daeelzis

Czy zarejestrowałeś się na stronie po wciśnięciu "GRAJ ZA DARMO"? Jeśli tak, to przejdź po bitwie do głównego menu i zrób screena historii bitew. Upewnij się by screen zawierał również twój nick, który powinien być podobny do tego na Gamehagu.