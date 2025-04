DALE CLICK Y AYUDAME PLIS

joseantonio062 Gamehag tiene algun grupo para q me reclame los robux? Pq he reclamado un robux de prueba y ponia q solo tenia q esperar 24h pero quiero prentar a la gente q si hay q hacer algo mas. Me ayudariais mucho dejando un comentario de lo q pensais por favor

santinouwu al ir a reclamar tus robux, te pide tu nombre de usuario, y luego te pide que te unas a un grupo, te unes y vuelves a repetir los pasos

santinouwu no se si te ayudara o no, es que no entendi bien tu problema xd





loker0412 pense que era spam jajajajasjsjajaja perdon amigo, haz lo que dice el de arriba

Arianna_Warrior Eso no sirve yo lo hice una vez con otra cuenta gané 50 Robux y me pidieron esperar 24H para reclamarlos, y llegó el dia cuando los traté de reclamar no me los daban, al final nunca me los dieron :(

NopeStolen Pues ni idea man,yo soy nuevo, confio en que me den los robux :'(





joseantonio062 ok gracias por sus respuestas ya los tengo

lllSrGaLaxlll El problema ya esta resuelto pero yo igual comento algo aver....