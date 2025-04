Zaliczenie zadania part 2

n1szczyc13l

Cześć! Zrobiłam pierwsze zadanie w Second Life, czekałam ok doby na odpowiedź i dostałam informację, że zadanie zostało odrzucone z powodu tego, że moje konto powinno być nowe. Jednak zarówno konto w gamehag, jak i konto w Second Life były świeżo założone. Założyłam więc nowe konto w Second Life, ale problem się powtórzył. Napisałam oczywiście do supportu, ale... wiecie o co może chodzić? Mieliście taki problem?