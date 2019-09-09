что надо скринить?

может я тупой, но... как узнать какого уровня карту ты прошел? (и что это вообще за карты)
хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз
это не карты а уровни. слева сверху написан твой уровень вот и все.
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Чтобы он был виден на скрине
Я не скриню ничего, кроме игрового процесса. Так же нравится скринить честные отзызы про лицензионное казино
от настоящих профессионалов для игроков, которые только начинают зарабатывать в таких клубах.
Я выполняю задание и мне защитывает не знаю =/
Тебе грустно? Идём сюда я тибя обнимуʕっ•ᴥ•ʔっ
Хз наверное чтобы чего нибуть получить
самые крутые моменты чтобы было что вспомнить
А куда и как скрины отправлять? Как это вообще происходит, я ещё совсем зелёное