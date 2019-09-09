Rain

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что надо скринить?

Norty avatar

Norty

September 9, 2019 at 08:13 PM

может я тупой, но... как узнать какого уровня карту ты прошел? (и что это вообще за карты)
Supreme_Xomka avatar

Supreme_Xomka

September 14, 2019 at 03:34 PM

Сам хз

Debilponi avatar

Debilponi

September 14, 2019 at 05:33 PM

Хзхзхзхзхз
fim_ket avatar

fim_ket

September 15, 2019 at 11:39 AM

хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз
Sargaross avatar

Sargaross

September 15, 2019 at 06:32 PM

это не карты а уровни. слева сверху написан твой уровень вот и все.
looahsfghhg avatar

looahsfghhg

September 23, 2019 at 02:36 PM

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Mirten avatar

Mirten

September 25, 2019 at 11:33 AM

скринь экран с игрой.
alolfg5435 avatar

alolfg5435

October 5, 2019 at 01:14 AM

круто
Reproix avatar

Reproix

October 9, 2019 at 09:22 PM

Лвл надо скриншотить
Reproix avatar

Reproix

October 9, 2019 at 09:22 PM

Чтобы он был виден на скрине
netgranic avatar

netgranic

February 27, 2020 at 04:26 PM

Я не скриню ничего, кроме игрового процесса. Так же нравится скринить честные отзызы про лицензионное казино от настоящих профессионалов для игроков, которые только начинают зарабатывать в таких клубах.
DEEP_LOYER0 avatar

DEEP_LOYER0

February 27, 2020 at 09:39 PM

Я выполняю задание и мне защитывает не знаю =/
PupsiGirl avatar

PupsiGirl

February 27, 2020 at 11:22 PM

Тебе грустно? Идём сюда я тибя обнимуʕっ•ᴥ•ʔっ
Deadworld avatar

Deadworld

April 18, 2020 at 11:43 PM

Хз наверное чтобы чего нибуть получить
Cobratuls avatar

Cobratuls

November 19, 2020 at 03:28 PM

самые крутые моменты чтобы было что вспомнить
Player_580 avatar

Player_580

March 13, 2023 at 05:09 AM

А куда и как скрины отправлять? Как это вообще происходит, я ещё совсем зелёное
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что надо скринить? - Seafight Forum on Gamehag