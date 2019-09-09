что надо скринить?

Norty может я тупой, но... как узнать какого уровня карту ты прошел? (и что это вообще за карты)

Supreme_Xomka Сам хз





Debilponi Хзхзхзхзхз

fim_ket хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз хз

Sargaross это не карты а уровни. слева сверху написан твой уровень вот и все.

looahsfghhg аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Mirten скринь экран с игрой.

alolfg5435 круто

Reproix Лвл надо скриншотить

Reproix Чтобы он был виден на скрине

netgranic

Я не скриню ничего, кроме игрового процесса. Так же нравится скринить честные отзызы про лицензионное казино от настоящих профессионалов для игроков, которые только начинают зарабатывать в таких клубах.

DEEP_LOYER0 Я выполняю задание и мне защитывает не знаю =/

PupsiGirl Тебе грустно? Идём сюда я тибя обнимуʕっ•ᴥ•ʔっ

Deadworld Хз наверное чтобы чего нибуть получить

Cobratuls самые крутые моменты чтобы было что вспомнить