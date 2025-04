Jak się teleportować do lokacji z tego zadania?

Trzeba płacić tak myślę, Homestead to tak jakby premium na sterydach x3

Zobaczcie czy w ustawieniach lokacji, w której się znajdujecie napisane jest Homestead, jeśli tak to robicie screena i wam zalicza bez płacenia czegokolwiek :)

naciśnij na World ->about location Zniknęły mi opcje i zadania z Gamehag i nie moge wysłać ss

Ja teleportowałem się na lokację "Farm" i zaliczyło mi. Można powiedzieć, że Homestead to to samo co Farm (gospodarstwo rolne).