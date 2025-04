Oceny i opinie do gry fortnite

fortite czy to fajna gra czy warto w nią grać ?

mam fortite i mam karnet 10 sezonu sezonu X jak to muwią nie wiem ale fajne są wyzwania i fajna gra

ponisk

gierka spoko chociaż wczorajsza aktualizacja to jakis zart. nieda sie normalnie budowac tylko dlatego ze epic games chce ulatwic gre osobom ktore dopiero zaczynaja czym marnuja czas starszych graczy którzy uczyli sie w to grac i poswiecali na to swoj czas