Ken
Ken
Gem40
Ken
Ken
Gem10
nicolhasandres13
nicolhasandres13
Gem231
Ken
Ken
Gem133
Jonathan Cook
Jonathan Cook
Gem79
Ken
Ken
Gem114
sin comentarios
sin comentarios
Gem84
Hamazaki1991
Hamazaki1991
Gem280
batistalesbia96
batistalesbia96
Gem3,080
invexnolen54586
invexnolen54586
Gem350
Demonek_YT
Demonek_YT
Gem28
Ken
Ken
Gem50
batistalesbia96
batistalesbia96
Gem231
Ken
Ken
Gem10
nolendex9
nolendex9
Gem63
Ken
Ken
Gem439
nolendex9
nolendex9
Gem24
kakestamp
kakestamp
Gem40
Hamazaki1991
Hamazaki1991
Gem140
robertvalerymies
robertvalerymies
Gem3,080
Rain

Gem101

SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem50 from the Rain.
unranked rank iconBlue Master (Türkçe): wwwww
novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
apprentice rank iconthe future: koe
apprentice rank iconthe future: loul
unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
unranked rank iconyonas Mesrar: salut
unranked rank iconSteven Matheus: Olá
Sign in to start chatting

27

0/160

Back to Dofus

можете сказать че за игруля?)

TheLionAry avatar

TheLionAry

August 27, 2019 at 11:15 AM

можете рассказать;)
JustHaruka avatar

JustHaruka

August 27, 2019 at 12:01 PM

Dofus — массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), использующая Flash-графику и фэнтезийный сеттинг с едва заметным уклоном в стимпанк (у расы днос). Разработчиком и издателем является французская компания Ankama Games. Изначально была выпущена только на французском языке, но впоследствии была переведена на многие другие. По всему миру насчитывается более 10 миллионов игроков, но наибольшей популярностью она пользуется во Франции.

Dofus представляет собой смесь пошаговой стратегии в боях и ролевой игры, графика - изометрическая, с конфетно-яркими, но достаточно привлекательными 2D-фонами и псевдо-3D персонажами. За пошаговость в бою и высокую важность командной тактики игра часто сравнивается с шахматами. Находится в режиме регулярных обновлений.

В декабре 2011 года Mail.Ru Group издала русскую локализованную версию Дофуса. С 16 января 2013 года русскоязычный сервер под именем Нигруст по требованию разработчика передан под его управление и переименован в Padgref (в русификации и на игровом форуме именовался Нигруст). Со 2 мая 2017 года этот сервер объединён с также популярным среди россиян сервером Rushu и рядом других евроязычных серверов в новый сервер Echo.
vexish avatar

vexish

October 11, 2019 at 05:40 PM

сам не знаю лол
DunmerDimas avatar

DunmerDimas

December 8, 2019 at 11:38 AM

не знаю парень)
maks254 avatar

maks254

December 28, 2019 at 09:35 PM

Лол не понимаю што за игры
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

можете сказать че за игруля?) - Dofus Forum on Gamehag