можете сказать че за игруля?)

JustHaruka

Dofus — массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), использующая Flash-графику и фэнтезийный сеттинг с едва заметным уклоном в стимпанк (у расы днос). Разработчиком и издателем является французская компания Ankama Games. Изначально была выпущена только на французском языке, но впоследствии была переведена на многие другие. По всему миру насчитывается более 10 миллионов игроков, но наибольшей популярностью она пользуется во Франции.



Dofus представляет собой смесь пошаговой стратегии в боях и ролевой игры, графика - изометрическая, с конфетно-яркими, но достаточно привлекательными 2D-фонами и псевдо-3D персонажами. За пошаговость в бою и высокую важность командной тактики игра часто сравнивается с шахматами. Находится в режиме регулярных обновлений.



В декабре 2011 года Mail.Ru Group издала русскую локализованную версию Дофуса. С 16 января 2013 года русскоязычный сервер под именем Нигруст по требованию разработчика передан под его управление и переименован в Padgref (в русификации и на игровом форуме именовался Нигруст). Со 2 мая 2017 года этот сервер объединён с также популярным среди россиян сервером Rushu и рядом других евроязычных серверов в новый сервер Echo.