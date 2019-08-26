Tiberg_YouTube

ИТАК!!!

-Самый прикол в том, что я не знал 70% времени того, что делал, вообще что такое 1000к энергии!!

Оказалось, что это 1.000.000(миллион) мощи!! (О_о)

-Дальше была проблема в том, что когда я набрал этот миллион мощи и сделал скриншот, целый месяц меня динамили со словами якобы "ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ НОВЫЙ АККАУНТ" .

В один чудесный день, а то беж сегодня, я отправил в очередной раз скрин тот который уже непринятый недели 2 назад выставлял, и знаете!!! обычно проверка состовляет около 18-19 часов, а тут бац, прошел час и ЕГО приняли!!! Представляете?? Его приняли)))

-Не сдавайтесь!!! Кстати скрин состоял просто в том чтобы было видно вашу мощь и вашь город видом сверху, не надо заходить даже в профиль!!!

В честь тому, что надеюсь помог очень многим или помогу, прошу поскидывать кристаллики, немного))) Хочу жене насобирать на киберпанк 2077 =)) Всем терпения ))

P.S. продам по дешевке МАЙНКРАФТ ВИН 10 , тут я выйграл а в такие вещи не играю, так что кому интересно пишите решим вопрос, ну за 1500 отдам)