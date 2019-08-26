Rain

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Back to War and Magic

Наконец-то прошел 1 задание!!!

Tiberg_YouTube avatar

Tiberg_YouTube

August 26, 2019 at 03:29 AM

ИТАК!!!
-Самый прикол в том, что я не знал 70% времени того, что делал, вообще что такое 1000к энергии!!
Оказалось, что это 1.000.000(миллион) мощи!! (О_о)
-Дальше была проблема в том, что когда я набрал этот миллион мощи и сделал скриншот, целый месяц меня динамили со словами якобы "ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ НОВЫЙ АККАУНТ" .
В один чудесный день, а то беж сегодня, я отправил в очередной раз скрин тот который уже непринятый недели 2 назад выставлял, и знаете!!! обычно проверка состовляет около 18-19 часов, а тут бац, прошел час и ЕГО приняли!!! Представляете?? Его приняли)))
-Не сдавайтесь!!! Кстати скрин состоял просто в том чтобы было видно вашу мощь и вашь город видом сверху, не надо заходить даже в профиль!!!
В честь тому, что надеюсь помог очень многим или помогу, прошу поскидывать кристаллики, немного))) Хочу жене насобирать на киберпанк 2077 =)) Всем терпения ))
P.S. продам по дешевке МАЙНКРАФТ ВИН 10 , тут я выйграл а в такие вещи не играю, так что кому интересно пишите решим вопрос, ну за 1500 отдам)
Dedmazay666 avatar

Dedmazay666

August 27, 2019 at 05:29 AM

Я лично только сегодня понял что нужно набрать 1 миллион мощи, сейчас у меня 50
Dedmazay666 avatar

Dedmazay666

August 28, 2019 at 03:43 AM

Уже 120к, норм
gena_genas avatar

gena_genas

September 3, 2019 at 07:50 PM

буду пробовать
qanq avatar

qanq

September 3, 2019 at 11:08 PM

спасибо мой дорогой
Jamk1 avatar

Jamk1

November 11, 2019 at 04:14 PM

Спасиюо тебе красвчик!
conservariad avatar

conservariad

April 8, 2020 at 02:44 PM

Спасибо братан пойду попробую
EliasGamer4585 avatar

EliasGamer4585

April 18, 2020 at 07:25 AM

Война и мания ну что сказать
Mr_Bangi avatar

Mr_Bangi

April 18, 2020 at 10:32 AM

Лол топ пацаны
Mapycbka avatar

Mapycbka

April 18, 2020 at 12:50 PM

LoL kek!
Racehh avatar

Racehh

April 26, 2020 at 03:16 PM

А там трудно проходить задание
JustColaYT avatar

JustColaYT

February 19, 2021 at 12:09 AM

Огромное спасибо, помог
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