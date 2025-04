¿Cuál fué el primer juego de roblox que jugaste y en que año?

Yo no me acuerdo ni de chiste :yum:

no me acuerdo :joy::sweat_smile::rofl:

Ardillaxon

el primero y q me encanto fue uno de dragones solo q lo olvide y ahora q me acuerdo lo voy a jugar pero el año yo si ni idea q me acuerdo creo q fue en el 2017 un octubre por un video de kraoESP perdon por contarles mi vida y si se quedaron leyendo un saludo desde colombia