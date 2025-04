Fortnite ou minicraft ?

edzi

eMinecraft

Minecraft est un jeu vidéo de type « bac à sable » (construction complètement libre) développé par le Suédois Markus Persson, alias Notch, puis par le studio de développement Mojang. Il s'agit d'un univers composé de voxels et généré aléatoirement, qui intègre un système d'artisanat axé sur l'exploitation puis la transformation de ressources naturelles (minéralogiques, fossiles, animales et végétales).



La Minecon, un congrès en l'honneur de Minecraft, célèbre la sortie officielle du jeu le 18 novembre 20111. Disponible en 95 langues, le jeu vidéo se vend en 8 ans à plus de 100 millions d'exemplaires sur toutes les plateformes, et est également décliné sous plusieurs formes physiques : papercraft (origami), produits dérivés (figurines, vêtements, peluches, etc.) et boîtes de jeu Lego.



Minecraft est à l'origine développé pour être un jeu sur navigateur Web2, puis sur Windows, Mac et Linux (à l'aide de Java3). Un portage sur téléphone mobile existe également, Minecraft Pocket Édition (abrégé Minecraft PE), sorti sur les smartphones Android, sur les terminaux iOS4, les appareils Windows Phone5 et Windows 106. Une version pour Xbox 360 est sortie le 09 mai 2012, développée par 4 J Studios7. Une version PlayStation 3 développée par Mojang est disponible depuis le 18 décembre 20138. La version PS4 est sortie le 4 septembre 2014 sur le PlayStation Store, la version Xbox One est publiée le lendemain9 tandis que la version Wii U est disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop depuis le 17 décembre 2015 et en version physique depuis le 30 juin 201610. La version Nintendo Switch est sortie le 12 mai 2017 et la version New Nintendo 3DS le 14 septembre 201711