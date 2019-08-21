мне говорят,что если я просто буду играть в соревновательном режиме, я ничему не начусь, а что тогда делать?
Идти на АИМ карту, но я так тренеруюсь))
наоборот, лучше просто играть, понимание игры гораздо лучше тупого стреляния по головам
Карты с прицелами еще есть, ну и для тренировки прицеливания тоже.
наоборот, лучше просто играть, понимание игры гораздо лучше тупого стреляния по головам
Идея с картами для прицеливания ужасно унылая... Но все тренировки никогда не помешают. Старайся играть хоть иногда не только в соревновательеый режим
Играй с ботами, тренируься на aim картах и смотри как играют стримеры и лайфхаки по CS GO.
Даешь инфу , играешь с более оптними тимейтами и врагами ,бомбишь от того что рак ,качаешь тем самым скилл Profit
На аим картах заседется и ВСЁ, ну и пару гайдов посмотреть)