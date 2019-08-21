Rain

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Back to Counter-Strike: Global Offensive

Как быстро прокачать свой скил в игре?

Nikita3210 avatar

Nikita3210

August 21, 2019 at 08:04 PM

мне говорят,что если я просто буду играть в соревновательном режиме, я ничему не начусь, а что тогда делать?
Tima3205 avatar

Tima3205

August 22, 2019 at 02:33 AM

Идти на АИМ карту, но я так тренеруюсь))
sir_pepegus avatar

sir_pepegus

August 22, 2019 at 09:05 PM

наоборот, лучше просто играть, понимание игры гораздо лучше тупого стреляния по головам
lalyly05 avatar

lalyly05

August 23, 2019 at 06:26 PM

аим мап
lalyly05 avatar

lalyly05

August 23, 2019 at 06:26 PM

цвкуцп4ку
lalyly05 avatar

lalyly05

August 23, 2019 at 06:26 PM

пкупкупку
lalyly05 avatar

lalyly05

August 23, 2019 at 06:27 PM

купукпук
lalyly05 avatar

lalyly05

August 23, 2019 at 06:27 PM

купкупкуп
lalyly05 avatar

lalyly05

August 23, 2019 at 06:27 PM

уцауцауц
lalyly05 avatar

lalyly05

August 23, 2019 at 06:27 PM

йшщзогксвм

Volnov1313 avatar

Volnov1313

August 23, 2019 at 10:31 PM

Карты с прицелами еще есть, ну и для тренировки прицеливания тоже.
Artemed avatar

Artemed

August 24, 2019 at 01:18 AM

Хорошая карта аим ботз
DieterD avatar

DieterD

August 24, 2019 at 03:06 AM

наоборот, лучше просто играть, понимание игры гораздо лучше тупого стреляния по головам
Berrimore avatar

Berrimore

August 24, 2019 at 04:36 AM

Идея с картами для прицеливания ужасно унылая... Но все тренировки никогда не помешают. Старайся играть хоть иногда не только в соревновательеый режим
FastWolfpro100 avatar

FastWolfpro100

August 24, 2019 at 07:53 AM

Играй с ботами, тренируься на aim картах и смотри как играют стримеры и лайфхаки по CS GO.
Vlaga123 avatar

Vlaga123

August 30, 2019 at 12:21 AM

Не реальна
r3mentozz avatar

r3mentozz

August 30, 2019 at 12:28 AM

Обычно
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

August 30, 2019 at 08:55 AM

Даешь инфу , играешь с более оптними тимейтами и врагами ,бомбишь от того что рак ,качаешь тем самым скилл Profit
Tima3205 avatar

Tima3205

August 31, 2019 at 04:57 AM

На аим картах заседется и ВСЁ, ну и пару гайдов посмотреть)
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