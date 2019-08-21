Как быстро прокачать свой скил в игре?

Nikita3210 мне говорят,что если я просто буду играть в соревновательном режиме, я ничему не начусь, а что тогда делать?

Tima3205 Идти на АИМ карту, но я так тренеруюсь))

sir_pepegus наоборот, лучше просто играть, понимание игры гораздо лучше тупого стреляния по головам

lalyly05 аим мап

lalyly05 цвкуцп4ку

lalyly05 пкупкупку

lalyly05 купукпук

lalyly05 купкупкуп

lalyly05 уцауцауц

lalyly05 йшщзогксвм





Volnov1313 Карты с прицелами еще есть, ну и для тренировки прицеливания тоже.

Artemed Хорошая карта аим ботз

DieterD наоборот, лучше просто играть, понимание игры гораздо лучше тупого стреляния по головам

Berrimore Идея с картами для прицеливания ужасно унылая... Но все тренировки никогда не помешают. Старайся играть хоть иногда не только в соревновательеый режим

FastWolfpro100 Играй с ботами, тренируься на aim картах и смотри как играют стримеры и лайфхаки по CS GO.

Vlaga123 Не реальна

r3mentozz Обычно

xSTEPPEx Даешь инфу , играешь с более оптними тимейтами и врагами ,бомбишь от того что рак ,качаешь тем самым скилл Profit