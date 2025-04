Avis sur SECOND LIFE

Pour moi c'est un jeu bien mes j'ai une mauvaise qualité et puis les quete son longue est trop dificile est c chiant d'allez sur le site pour lai faire mais apres c'est un jeu bien mes j'aime pas trop deja les apelle les skins parce que c'est deja fait donc du coup j'aime bien mes pas tro dis moi ton avis en ciommentaire merci ♥ !

J'ai une gtx 1060 et 16 Go de ram DONC LC PAS MOI DONC LA QUALITE GRAPHIQUE EST DES PLUS NULLES

Personnellement, je déconseil ce jeu pour les ordinateurs de faibles capacités car le mien est un ordinateur portable, et le jeu rame pas mal ^^" Donc il vaut mieux avoir bcp de performance.

De plus, je ne comprends pas trop le but et plutôt difficile à jouer donc je vous déconseil ce jeu. c: