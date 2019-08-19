Интересная игра?

_Gladiator_ Расскажите коротко об игре и об основах карточной битвы.

TheDonate1 Ребят вставьте мой реф GH4022813 плиз

Lolik06081 Я один раз попробывал мне не очень понравилось, но моему мнению наверное не надо доверять...

DemonDFrost Интересно смотреть стрим как какой-нибудь кибер котлет в неё играет, самому не очень зашла.



ZevsAid01 да интересно

Nelkillay 1000000/1000000

tusipa Не навязчивая.интересная.

Joryan Играл 3 года, а потом просто надоело. Обновление карт за обновлением,а из интересного это - приключения. Они достаточно долгие и интересные.

DragonLord3495 Очень Интересная игра!!!!!





vovaklykov666228 очень

Maqra да, игра очень интересная и заягивающая

BenjaminWatson Нет, не очень



yura1305 Т5кее8ш7е7

Vodkaaa Расскажите коротко об игре и об основах карточной битвы.



Defter216 Игра индересная но занимает много

Sana36gamer2020 очень много доната и сбивает весь интерес

_47279 повыароарыоаы

M4K_AZIZ не особо





Gryzzle Интересно ть ну норм

kart0n4ik Играл 2 года, а потом просто надоело. Обновление карт за обновлением,а из интересного это - приключения. Они достаточно долгие и интересные.

ruf123 Как по мне скучная игра

fa2007 Игра очень крутая

PaShA1994 дааа рчень советую поиграть, кто ещо неиграл то поиграйте все, а точно я забил сказать я люблю майн крафт, БИТИЕССС

InQntrl Влияние рандома слишком большое.