MrM
MrM
Gem10
Ken
Ken
Gem231
MrM
MrM
Gem231
Nick
Nick
Gem63
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem554
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem221
BURGER CUBE
BURGER CUBE
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hanfred
hanfred
Gem231
Wendel Sales
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BURGER CUBE
BURGER CUBE
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Leandro Rete
Leandro Rete
Gem231
Garrigues Olivier
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Nick
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retiro7968
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retiro7968
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Gem231
Guilherme Pereira
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Gem711
colors Felicez
colors Felicez
Gem50
jackelineoliveira167
jackelineoliveira167
Gem339
colors Felicez
colors Felicez
Gem639
Rain

Gem0

SystemGamehag: 3 users received Gem50 from the Rain.
unranked rank iconBlue Master (Türkçe): wwwww
novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
apprentice rank iconthe future: koe
apprentice rank iconthe future: loul
unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
unranked rank iconyonas Mesrar: salut
unranked rank iconSteven Matheus: Olá
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
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Интересная игра?

_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

August 19, 2019 at 12:01 PM

Расскажите коротко об игре и об основах карточной битвы.
TheDonate1 avatar

TheDonate1

August 19, 2019 at 01:19 PM

Ребят вставьте мой реф GH4022813 плиз
Lolik06081 avatar

Lolik06081

August 23, 2019 at 03:01 PM

Я один раз попробывал мне не очень понравилось, но моему мнению наверное не надо доверять...
DemonDFrost avatar

DemonDFrost

August 27, 2019 at 01:42 AM

Интересно смотреть стрим как какой-нибудь кибер котлет в неё играет, самому не очень зашла.
ZevsAid01 avatar

ZevsAid01

August 28, 2019 at 11:49 PM

да интересно
Nelkillay avatar

Nelkillay

September 4, 2019 at 02:51 PM

1000000/1000000
tusipa avatar

tusipa

September 21, 2019 at 01:39 AM

Не навязчивая.интересная.
Joryan avatar

Joryan

November 13, 2019 at 07:41 PM

Играл 3 года, а потом просто надоело. Обновление карт за обновлением,а из интересного это - приключения. Они достаточно долгие и интересные.
DragonLord3495 avatar

DragonLord3495

November 26, 2019 at 01:12 PM

Очень Интересная игра!!!!!

vovaklykov666228 avatar

vovaklykov666228

November 26, 2019 at 05:29 PM

очень
Maqra avatar

Maqra

December 19, 2019 at 12:38 AM

да, игра очень интересная и заягивающая
BenjaminWatson avatar

BenjaminWatson

December 25, 2019 at 10:42 PM

Нет, не очень
yura1305 avatar

yura1305

December 26, 2019 at 12:08 AM

Т5кее8ш7е7
Vodkaaa avatar

Vodkaaa

December 27, 2019 at 01:49 AM

Расскажите коротко об игре и об основах карточной битвы.
Defter216 avatar

Defter216

December 28, 2019 at 04:49 PM

Игра индересная но занимает много
Sana36gamer2020 avatar

Sana36gamer2020

January 10, 2020 at 04:34 PM

очень много доната и сбивает весь интерес
_47279 avatar

_47279

January 16, 2020 at 12:28 AM

повыароарыоаы
M4K_AZIZ avatar

M4K_AZIZ

January 16, 2020 at 12:43 AM

не особо

Gryzzle avatar

Gryzzle

January 16, 2020 at 06:12 AM

Интересно ть ну норм
kart0n4ik avatar

kart0n4ik

March 27, 2020 at 09:35 AM

Играл 2 года, а потом просто надоело. Обновление карт за обновлением,а из интересного это - приключения. Они достаточно долгие и интересные.
ruf123 avatar

ruf123

March 27, 2020 at 01:58 PM

Как по мне скучная игра
fa2007 avatar

fa2007

March 28, 2020 at 05:05 PM

Игра очень крутая
PaShA1994 avatar

PaShA1994

March 29, 2020 at 07:46 PM

дааа рчень советую поиграть, кто ещо неиграл то поиграйте все, а точно я забил сказать я люблю майн крафт, БИТИЕССС
InQntrl avatar

InQntrl

March 29, 2020 at 07:53 PM

Влияние рандома слишком большое.
Romashka555 avatar

Romashka555

April 11, 2020 at 06:55 AM

игра интересна я ипросто топчик
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