Расскажите коротко об игре и об основах карточной битвы.
Ребят вставьте мой реф GH4022813 плиз
Я один раз попробывал мне не очень понравилось, но моему мнению наверное не надо доверять...
Интересно смотреть стрим как какой-нибудь кибер котлет в неё играет, самому не очень зашла.
Не навязчивая.интересная.
Играл 3 года, а потом просто надоело. Обновление карт за обновлением,а из интересного это - приключения. Они достаточно долгие и интересные.
Очень Интересная игра!!!!!
да, игра очень интересная и заягивающая
Расскажите коротко об игре и об основах карточной битвы.
Игра индересная но занимает много
очень много доната и сбивает весь интерес
Играл 2 года, а потом просто надоело. Обновление карт за обновлением,а из интересного это - приключения. Они достаточно долгие и интересные.
дааа рчень советую поиграть, кто ещо неиграл то поиграйте все, а точно я забил сказать я люблю майн крафт, БИТИЕССС
Влияние рандома слишком большое.
игра интересна я ипросто топчик