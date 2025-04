Cuantas beses te an hackeado tu cuenta de roblox?

iiTik_xOf A mi me han hackeado como 3 beses, yo muy asustado, una vez y de tonto en paginas metí mi nombre y contraseña de roblox, menos mal que no me hackearon porque tenia pin, y me gastaron 25 robux

MateoGula ni una vez

Another_Monster No me extraña lo más mínimo que te hayan pirateado la cuenta.

Nunca me la han robado, ya que no doy la contraseña ni el gmail

nombre89 a mi no me ha pasado aun

Elmataesponjas Nunca me han hackeado

andersxito123 NUNCA PORQUE SOLO UN TONTO DARIA SU CONTRASEÑA DE ROBLOX

Natsudragoblack No me an hackiado yo e hackiado

LucaYBorisYT ami 2 Un amigo tipo "Toxico?" y la otra fue que me sacaron contenido en como 5 juegos

BonesGamerXD a mi no me hackearon nin guna vez la cuenta, lo que si me paso es que me tuve que crear otras cuentas por mi memoria de dory

luis_sv Ninguna no tengo nada importante en mi cuenta

mathias_vasconez nos e esto wes raro

mathias_vasconez este foro me puede ayudar no m,e an hakeado pero si me an robado robux de mi cuenta es hacks





Alex08_33 solo 1 vez :'v

Ikkimura A ver, por tu comentario no te han hackeado la cuenta... tú les has dado tu usuario y contraseña de modo que no han entrado 'por la fuerza'.



La cabeza debe usarse para algo más que para llevar una gorra, por eso es importante tener un poco de sentido común: dar tus datos a otra persona, ya sea directamente o a través de una web es darle carta blanca a tu cuenta.

Piensa que al menos has aprendido algo... aunque sea por la repetición, así que aplica esto mismo a todas tus cuentas en juegos, correos, redes sociales... nunca des tus datos de usuario y contraseña.

emaRPG cero, llevo teniendo mi cuenta desde 2017 :v xd

alexander_sanchez4 yo por ahorita nunca me an hackeado

Chicapurpura A mi nunca me han hackeado

Mateo333 ami me han hackeado 1 ves y han intentado hacerlo 3

Princesa1589 Nunca

hiloking Una vez me hakearon cuando

aykes0 Nunca ya que tengo activado el PIN para hacer ajustes y además nunca doy mi e-mail.

olivervenezuela a mi 1 vez me dolio tenia robux