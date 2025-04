Tâches Rail Nation

FlorraYT Ce jeu est du moins le plus facile pour avoir des PA il est simple et si tu est a cours pour avoir de l’argent acheter des tickets de loterie je crée ce groupe pour t’aider dans tes tâche. Je n’en ai réalisé aucune car quand je mes mon screen sa prend trop de temps a vérifié mes écris ton point de vue et parle en moi !

flogal Tâche simple, faisable facilement en une après-midi,on est ralentit que par le temps de constructions des bâtiments, 1h30 de construction pour la dernière tâche, donc c'est pas non plus si long.

Les tâches c'est

1° banques level 4 : Faisable en 15min environ

2° au moin deux bâtiments level 4 : Faisable en 15min, vous pouvez construire deux bâtiments à la fois, donc il suffit de monter un autre bâtiment en même temps que la banque, je conseil l'atelier à locomotives, on en aura besoin pour la 3eme tâche

3° Monter la maison de moteur ( l'atelier à locomotives ) au niveau 6. Un peu plus long puisque le niveau 5 a 6 prends 1h30



Sinon le jeux à l'air sympa pour ceux qui aiment les trains et les jeux de gestion



huseyin Mais comment faire les screens ?





flogal Tu vas simplement à l'endroit où tu construits les bâtiments puis tu prends un screenshot. Moi j'ai mis une fenêtre gamehag avec mon pseudo visible sur une moitié de mon écran et la fenêtre du jeu avec les bâtiments visible sur l'autre, puis j'ai pris le screenshot, c'est expliqué sur le discord gamehag.



Joystar Les taches de ce jeu sont faciles il m'a suffit de 2h pour tous les finir



FlorraYT moi ej met mon screen est il prend 1 h pr etre bien au bout









Piourt FlorraYT : si tu veux dire que ton screen a été validé seulement au bout d'une heure, alors je dirais que c'est tout à fait normal et même très rapide puisque la vérification se fait dans les 48 heure