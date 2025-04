Buenas a todos. ¿Alguien está teniendo problemas a la hora de ser aceptadas sus tareas concluidas? No consigo pasar de la primera, pues me pone que debo crear una cuenta nueva. Es la primera vez que juego a Sansar, usando el mismo email y nick que la cuenta de Gamehag, y el screenshot muestra claramente el personaje creado. No entiendo por qué van ya dos intentos fallidos para su verificación. ¿Alguien ha tenido el mismo problema y ha conseguido solucionarlo? De ser así, agradecería saber cómo. Un saludo.