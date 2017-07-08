Мне лично в полне хватало!
на тот момент, когда задавался вопрос музыка в игре была приятной, но после недавнего добавления "эпичности" пришлось отключить её, слушать это просто невозможно
Ну в общем музыка хорошая,но слушая её раз за разом(если долго играешь),то уже устаюшь и проше свою подрубить
Музыка отличная очень нравится
Музыка хорошая, но иногда бесит
а я всегда ее выключал в игре
а я всегда ее выключал в игре
Мне лично в полне хватало!
крутая игра мне очень нравится игра мне очень нравится игра мне очень нравится игра мне очень нравится игра