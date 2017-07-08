Rain

Gem45

unranked rank iconkavineash S: ??
unranked rank iconNeil Khandelwal: bruh
unranked rank iconkavineash S: even i dont know how to claim
unranked rank iconkavineash S: same here
SystemGamehag: One user received Gem16 from the Rain.
unranked rank iconNeil Khandelwal: i have completed 1st task anyone know how to claim gems?
unranked rank iconNeil Khandelwal: now
unranked rank iconNeil Khandelwal: what do i have to do
unranked rank iconNeil Khandelwal: hello i have installed the game rn with the link given here
unranked rank iconskrt: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconNeil Khandelwal: huh
SystemGamehag: One user received Gem38 from the Rain.
novice rank iconJoker Tu perds un Joker: gm
unranked rank iconblonwon: ciao
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unranked rank iconNeil Khandelwal: :(
unranked rank iconNeil Khandelwal: anyone here?
unranked rank iconNeil Khandelwal: why does every offer is not available in my country
unranked rank iconNeil Khandelwal: hmm
unranked rank iconrusselsabrina888: GAMEHAG IST DIE BESTE WEBSITE FÜR ANGEBOTE
SystemGamehag: One user received Gem131 from the Rain.
unranked rank icondem.pferd.heisst.horst: peepogoose emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmorenoamy1229: Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconRowel XP: :W
unranked rank iconHawk: i did theres no one that shows what to do
AdminSwirfty: It's probably best if you Google it
unranked rank iconHawk: hello?
unranked rank iconHawk: ok i got the game so how to i redeem
unranked rank iconHawk: ما الذي تدور حوله ؟؟ هل أنت منتش؟
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Как вам музыка в игре?

SAYREX229 avatar

SAYREX229

July 8, 2017 at 04:16 PM

Мне лично в полне хватало!
MrProper228 avatar

MrProper228

July 12, 2017 at 11:12 AM

нормальная музыка

Vasya avatar

Vasya

July 17, 2017 at 04:52 PM

не плохая музыка.
doubledragon avatar

doubledragon

February 14, 2019 at 07:02 PM

на тот момент, когда задавался вопрос музыка в игре была приятной, но после недавнего добавления "эпичности" пришлось отключить её, слушать это просто невозможно
KoooT avatar

KoooT

March 13, 2019 at 08:46 PM

нормальная музыка
MrBrowser avatar

MrBrowser

March 20, 2019 at 05:05 PM

супер
Freezi21 avatar

Freezi21

March 21, 2019 at 12:40 AM

Ну в общем музыка хорошая,но слушая её раз за разом(если долго играешь),то уже устаюшь и проше свою подрубить

Supermario_525353 avatar

Supermario_525353

December 19, 2020 at 01:04 PM

Нууууууу круто
8696969 avatar

8696969

December 20, 2020 at 11:05 PM

Музыка отличная очень нравится
achrkv avatar

achrkv

December 21, 2020 at 01:14 PM

Музыка хорошая, но иногда бесит
Dumb_mebs avatar

Dumb_mebs

December 21, 2020 at 04:35 PM

не очень
Ghost2588 avatar

Ghost2588

January 5, 2021 at 07:13 AM

норм

Were13289d avatar

Were13289d

January 10, 2021 at 05:05 PM

нормально так
victor_smirnov1 avatar

victor_smirnov1

January 12, 2021 at 04:33 PM

а я всегда ее выключал в игре
andreas118 avatar

andreas118

January 15, 2021 at 09:31 PM

а я всегда ее выключал в игре
pengvinchek avatar

pengvinchek

January 20, 2021 at 09:52 PM

просто топ
1Vovka_ua avatar

1Vovka_ua

January 20, 2021 at 10:38 PM

топ????????
kestri_13 avatar

kestri_13

January 22, 2021 at 09:52 PM

норм

Yarik_to_fun avatar

Yarik_to_fun

January 22, 2021 at 10:11 PM

не плохая музыка
maxbaca avatar

maxbaca

January 25, 2021 at 06:53 PM

Мне лично в полне хватало!
kirill228_kirya avatar

kirill228_kirya

January 26, 2021 at 01:33 PM

то топ топ
jastmin101 avatar

jastmin101

January 27, 2021 at 01:15 PM

крутая игра мне очень нравится игра мне очень нравится игра мне очень нравится игра мне очень нравится игра
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