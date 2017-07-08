Как вам музыка в игре?

SAYREX229 Мне лично в полне хватало!

MrProper228 нормальная музыка





Vasya не плохая музыка.

doubledragon на тот момент, когда задавался вопрос музыка в игре была приятной, но после недавнего добавления "эпичности" пришлось отключить её, слушать это просто невозможно



KoooT нормальная музыка



MrBrowser супер

Freezi21 Ну в общем музыка хорошая,но слушая её раз за разом(если долго играешь),то уже устаюшь и проше свою подрубить





Supermario_525353 Нууууууу круто

8696969 Музыка отличная очень нравится

achrkv Музыка хорошая, но иногда бесит

Dumb_mebs не очень

Ghost2588 норм





Were13289d нормально так

victor_smirnov1 а я всегда ее выключал в игре

andreas118 а я всегда ее выключал в игре

pengvinchek просто топ

1Vovka_ua топ????????

kestri_13 норм





Yarik_to_fun не плохая музыка

maxbaca Мне лично в полне хватало!

kirill228_kirya то топ топ