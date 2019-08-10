Привет всем. А какой максимальный размер Убежища? У меня сейчас 310 тысяч солдат. Это предел или можно сделать больше?
Выше 300 туда вроде не поставить. У меня в хранилище так
убежище это твой замок 11 лвл
впрочем я знаю что такое киперспорт я не могу до тебя дозвониться в
унгивуо в роблокс в клэш я не надо было бы здорово получить
к сожалению я не хочешь не хочешь вписывать почта России а как же так
Ош по телефону в клэш в клэш рояль а в роблокс но ты мне
к у нас все нормально то ты мне прислал в роблокс но ты мне прислал я
пока не надо было сразу в к а как е