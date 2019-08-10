Rain

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Убежище

Alex_Poltava avatar

Alex_Poltava

August 10, 2019 at 12:08 PM

Привет всем. А какой максимальный размер Убежища? У меня сейчас 310 тысяч солдат. Это предел или можно сделать больше?

r_HARu6TOR avatar

r_HARu6TOR

August 10, 2019 at 12:29 PM

хз я незнаю

NOVOSADP avatar

NOVOSADP

August 10, 2019 at 03:11 PM

Привет!!!!

gvard avatar

gvard

August 11, 2019 at 05:07 PM

Выше 300 туда вроде не поставить. У меня в хранилище так

kirill41203 avatar

kirill41203

August 15, 2019 at 10:50 PM

убежище это твой замок 11 лвл

ceggvre avatar

ceggvre

August 18, 2019 at 12:50 PM

МСЖЗАФСЭФЭМЖУЦХЖЮ

Loysha777 avatar

Loysha777

August 20, 2019 at 05:03 PM

просто вписываешь

Loysha777 avatar

Loysha777

August 20, 2019 at 05:03 PM

просто вписываешь

Loysha777 avatar

Loysha777

August 20, 2019 at 05:04 PM

пр в шоке от друга в

Loysha777 avatar

Loysha777

August 20, 2019 at 05:04 PM

впрочем я знаю что такое киперспорт я не могу до тебя дозвониться в

Loysha777 avatar

Loysha777

August 20, 2019 at 05:04 PM

унгивуо в роблокс в клэш я не надо было бы здорово получить

Loysha777 avatar

Loysha777

August 20, 2019 at 05:04 PM

к сожалению я не хочешь не хочешь вписывать почта России а как же так

Loysha777 avatar

Loysha777

August 20, 2019 at 05:04 PM

Ош по телефону в клэш в клэш рояль а в роблокс но ты мне

Loysha777 avatar

Loysha777

August 20, 2019 at 05:05 PM

к у нас все нормально то ты мне прислал в роблокс но ты мне прислал я

Loysha777 avatar

Loysha777

August 20, 2019 at 05:05 PM

пока не надо было сразу в к а как е

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