Что лучше: World of Warships или War Thunder?

Хз, мне лично War Thunder, но каждому своё нравится.
больше : World of Warships чем War Thunder
если сравневать две эти игры то они обе крутые но ели менно сражение караблей то World of Warships
War thunder Более разнообразен а World of Warships быстро приедается
War thunder Более разнообразен а World of Warships быстро приедается
Однозначно обе хороши! Чтоб не приедались можно чередовать.
Wow за атмосферу Реальных кораблей)
а war thunder там все по игрушному
Бери то што тебе по вкусу хочеш играть за танки самолети и некотри ка тера и корабли вар тандер корабли по мне более усконаправлени
В обоих играх есть свои плюсы и минусы, но мне по душе все-таки War thunder
War thunder лучше и оптимизирована хорошо
ну танки в стиле кораблей ну вар тандер лучше