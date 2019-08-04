Что лучше: World of Warships или War Thunder?

_Gladiator_ Какая игра лучше?

MistGo Хз, мне лично War Thunder, но каждому своё нравится.

dmn666 больше : World of Warships чем War Thunder



Super_Omega_19 если сравневать две эти игры то они обе крутые но ели менно сражение караблей то World of Warships

grey_fox1 War thunder Более разнообразен а World of Warships быстро приедается





Milana929 мне лично War Thunder

Milana929 War thunder Более разнообразен а World of Warships быстро приедается

ItsMeDoctor ну незнаю каждому своё





b0max Однозначно обе хороши! Чтоб не приедались можно чередовать.

shepulka Есть пробитие

Terkin Рекошет

BoRoDa431 Wow за атмосферу Реальных кораблей)

BoRoDa431 а war thunder там все по игрушному

User2823 Бери то што тебе по вкусу хочеш играть за танки самолети и некотри ка тера и корабли вар тандер корабли по мне более усконаправлени

Vall В обоих играх есть свои плюсы и минусы, но мне по душе все-таки War thunder

DragonDiablo War thunder лучше и оптимизирована хорошо