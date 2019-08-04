Что лучше: World of Warships или War Thunder?

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Rain

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novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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Что лучше: World of Warships или War Thunder?

_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

August 4, 2019 at 07:15 PM

Какая игра лучше?
MistGo avatar

MistGo

August 4, 2019 at 07:55 PM

Хз, мне лично War Thunder, но каждому своё нравится.
dmn666 avatar

dmn666

August 4, 2019 at 07:58 PM

больше : World of Warships чем War Thunder
Super_Omega_19 avatar

Super_Omega_19

August 4, 2019 at 08:08 PM

если сравневать две эти игры то они обе крутые но ели менно сражение караблей то World of Warships
grey_fox1 avatar

grey_fox1

August 4, 2019 at 08:37 PM

War thunder Более разнообразен а World of Warships быстро приедается

Milana929 avatar

Milana929

August 4, 2019 at 10:25 PM

мне лично War Thunder
Milana929 avatar

Milana929

August 4, 2019 at 10:25 PM

War thunder Более разнообразен а World of Warships быстро приедается
ItsMeDoctor avatar

ItsMeDoctor

August 4, 2019 at 11:16 PM

ну незнаю каждому своё

b0max avatar

b0max

August 5, 2019 at 12:38 PM

Однозначно обе хороши! Чтоб не приедались можно чередовать.
shepulka avatar

shepulka

August 14, 2019 at 12:10 AM

Есть пробитие
Terkin avatar

Terkin

August 14, 2019 at 11:32 AM

Рекошет
BoRoDa431 avatar

BoRoDa431

August 19, 2019 at 06:38 PM

Wow за атмосферу Реальных кораблей)
BoRoDa431 avatar

BoRoDa431

August 19, 2019 at 06:39 PM

а war thunder там все по игрушному
User2823 avatar

User2823

August 20, 2019 at 02:56 PM

Бери то што тебе по вкусу хочеш играть за танки самолети и некотри ка тера и корабли вар тандер корабли по мне более усконаправлени
Vall avatar

Vall

August 20, 2019 at 07:38 PM

В обоих играх есть свои плюсы и минусы, но мне по душе все-таки War thunder
DragonDiablo avatar

DragonDiablo

August 21, 2019 at 12:06 AM

War thunder лучше и оптимизирована хорошо
IVAN64rus64 avatar

IVAN64rus64

August 21, 2019 at 01:02 PM

ну танки в стиле кораблей ну вар тандер лучше

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