thutha bugg
thutha bugg
Gem270
BattaL
BattaL
Gem10
BattaL
BattaL
Gem10
BattaL
BattaL
Gem10
BattaL
BattaL
Gem595
Taye nirozi
Taye nirozi
Gem105
BattaL
BattaL
Gem7
BattaL
BattaL
Gem2,279
Taye nirozi
Taye nirozi
Gem35
Cases.gg
Cases.gg
Gem500
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,420
RustClash
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Gem3,020
Clash.gg
Clash.gg
Gem2,200
BattaL
BattaL
Gem470
Virtual Visa
Virtual Visa
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PayPal
PayPal
Gem5,260
RustClash
RustClash
Gem8,960
RustClash
RustClash
Gem600
thutha bugg
thutha bugg
Gem133
fallofcyril
fallofcyril
Gem42
Rain

Gem0

SystemGamehag: One user received Gem107 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconGoogle Favoriti: pepeJAM emote (inline chat version) g
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Cash emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem30 from the Rain.
unranked rank iconDirk van nieuwkoop: gun mij 5000 edel stenen
AdminJoshverd: pepeJAM emote (inline chat version)
unranked rank iconDirk van nieuwkoop: hoi
unranked rank iconretiro7968: hi
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Cat Yes emote (inline chat version)
unranked rank iconRobert Gorycki: a lot of new offerwalls app
unranked rank iconRobert Gorycki: powodzenia
unranked rank iconRobert Gorycki: good luck
SystemGamehag: 4 users received Gem180 from the Rain.
unranked rank iconGabriel: KEKW emote (inline chat version)
unranked rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel: Hello
unranked rank iconGabe Newell: vvg
SystemGamehag: @Joshverd tipped Gem100 to the Rain
AdminJoshverd: Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconGGBrodestruc A: Petcapy emote (inline chat version)
unranked rank iconGGBrodestruc A: alguien que me de 5 reales?
unranked rank iconGGBrodestruc A: plsss
SystemGamehag: 2 users received Gem17 from the Rain.
AdminJoshverd: EZ emote (inline chat version)
unranked rank iconkacper.augustyn88: Petcapy emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Popcorn emote (inline chat version)
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ВОУ35678

adasas avatar

adasas

July 3, 2017 at 07:31 PM

ПОЛЕГЧЕ,ИГРА тоП БОЛЬШЕЕЕ ИГР"""
lobsterandgames avatar

lobsterandgames

August 7, 2017 at 10:27 PM

ГОМНО
TurpXx avatar

TurpXx

August 15, 2017 at 01:15 PM

АУАУАУАУАУ
Saxton avatar

Saxton

August 15, 2017 at 07:56 PM

What a game...
Hasax avatar

Hasax

August 18, 2017 at 06:00 AM

ророророро
ordermason avatar

ordermason

August 20, 2017 at 12:43 AM

Ну такое такое
funnybanner avatar

funnybanner

August 20, 2017 at 06:45 PM

Пойдет под пивко
vikau avatar

vikau

August 31, 2017 at 01:08 AM

123123
Elsveer avatar

Elsveer

September 27, 2017 at 05:30 PM

Что здесь происходит?
QooL avatar

QooL

November 16, 2017 at 07:28 AM

Ну такое такое
Balcon avatar

Balcon

November 26, 2017 at 01:36 PM

Я топ игрок
Zhanya avatar

Zhanya

December 10, 2017 at 11:02 PM

всем хай
Chupatrin avatar

Chupatrin

April 27, 2019 at 04:43 PM

что это?
gvard avatar

gvard

September 3, 2019 at 02:52 AM

Очень странный взгляд на ВоВ в этой игре. Почему то СССР как то ватно играется
kgunko avatar

kgunko

March 24, 2020 at 07:38 PM

зщвзйц ша оповл повлповлпо влег ти т ы пов мьт улорпрв гк прв итлоы фаж .в хдепжроф фпр па
Alex7571 avatar

Alex7571

April 14, 2020 at 04:34 AM

рн Кент ецнлцеобгецбоейблоецлгндубгдглгалнклн
ggg78hd avatar

ggg78hd

August 12, 2020 at 01:20 AM

Игра вобщем не плоха даже. Плохо только постоянное выпрашивание купить всякую ерунду за донат (буквально очень часто вылазят окошки всякие). Само задание очень уж долгое, после 30 уровня прокачка затормаживается и переходит почти полностью на ежедневы разные. За 5 дней ненапряжно можно делать это. =) Короче берешь и отмечаешь красным цветом жирафа а потом зебру чтобы больше лучше круче было и больше нравилось очень круто вообщем игра збс круто очень всё прикольно круто качай игру вообщем всё легко продолжайте играть очень крутоо очень+ Очень странный взгляд на ВоВ в этой игре. Почему то СССР как то ватно играется

Samcold avatar

Samcold

October 5, 2020 at 03:14 PM

0lll0dromhom
martin20042xx avatar

martin20042xx

July 12, 2021 at 01:35 PM

FGFHFH7867
Anonymous1626075463 avatar

Anonymous1626075463

July 12, 2021 at 05:22 PM

Пойдет под пивко
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