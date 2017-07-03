ggg78hd

Игра вобщем не плоха даже. Плохо только постоянное выпрашивание купить всякую ерунду за донат (буквально очень часто вылазят окошки всякие). Само задание очень уж долгое, после 30 уровня прокачка затормаживается и переходит почти полностью на ежедневы разные. За 5 дней ненапряжно можно делать это. =) Короче берешь и отмечаешь красным цветом жирафа а потом зебру чтобы больше лучше круче было и больше нравилось очень круто вообщем игра збс круто очень всё прикольно круто качай игру вообщем всё легко продолжайте играть очень крутоо очень+ Очень странный взгляд на ВоВ в этой игре. Почему то СССР как то ватно играется



